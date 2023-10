Pistes cyclables: «Valérie Plante frôle le fascisme environnemental», dit Benoit Dutrizac

La prolifération des pistes cyclables commence à faire des mécontents dans les quartiers touchés à Montréal.

On a pu le constater dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, alors que des manifestants se sont affrontés devant la mairie. Et c’est tout à fait le genre de débat qui fait réagir Benoit Dutrizac et Mario Dumont.

Pour les deux animateurs, il est clair que Valérie Plante accélère la cadence dans l’implantation des pistes cyclables et la réduction des places de stationnement. Et ce, peu importe ce que les citoyens en pensent.

«Il n’y a pas de rapport de résultats, s’insurge Dutrizac. Est-ce que quelqu’un évalue ces mesures-là?»

Et sa critique ne s’arrête pas là!

«Valérie Plante veut juste barrer les rues parce que c’est une façon simpliste de régler le problème», estime le bouillant animateur.

Vous vous demandez si l’expression «fascisme environnemental» n’est pas exagérée? Eh bien, loin de l’utiliser dans son sens raciste et antisémite, le fascisme écologique, ou écofascime, est bel et bien une théorie selon laquelle un gouvernement est prêt à prendre des mesures extrêmes pour préserver l’environnement.