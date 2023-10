Rouge et Or: un lent départ à faire oublier pour le match retour face à Concordia

Dans un prélude à une possible demi-finale du RSEQ, le Rouge et Or de l’Université Laval et les Stingers de Concordia croiseront le fer, dimanche au PEPS, pour une deuxième fois au cours des trois dernières semaines.

Le Rouge et Or voudra-t-il cacher des choses en prévision de l’éventuelle demi-finale ou lancer un message à ses adversaires? «On ne veut pas tout dévoiler, mais on veut jouer du football et utiliser les stratégies qu’on a besoin pour gagner parce qu’il s’agit du match le plus important, a résumé l’entraîneur-chef Glen Constantin. On a affronté souvent les Stingers en séries et ils jouent le tout pour le tout en misant sur des jeux truqués.»

Fort d’une victoire de 31-14 lors du match présenté à Concordia malgré un départ hésitant, le Rouge et Or veut faire mieux pour les retrouvailles de dimanche. «À chaque fois qu’on affronte un adversaire pour la deuxième fois, le mot d’ordre est d’offrir une meilleure performance, a souligné le pilote lavallois. C’est beau les films, mais il n’y a rien mieux pour mesurer la vitesse, la force et les qualités athlétiques que de se mesurer sur le terrain. Les connaissances acquises dans un premier match valent de l’argent.»

Bon départ souhaité

Constantin souhaite que ses ouailles connaissent un aussi bon départ qu’à McGill, samedi dernier. «Le mot d’ordre à McGill était de bien partir et on veut poursuivre sur cette lancée. On a apporté quelques changements à l’entraînement en misant sur du 12 contre 12 en début de pratique et ça semble avoir aidé.»

Même s’ils n’avaient marqué que sept points au premier quart, les Stingers avaient bien bougé le ballon en exploitant le côté court du terrain en plus de rater un long jeu à Tristan Mancini qui était complètement ouvert au centre du terrain. Ils avaient contrôlé le ballon pendant 10 min 43 lors de ce premier quart.

«La défensive doit être patiente contre Concordia, a indiqué Cosntantin. Si tu essayes de tout couvrir en étant trop agressif, ça devient dangereux.»

L’expérience des demis défensifs Félix Petit et Maxym Lavallée peut aider dans ces circonstances. «Ça arrive souvent qu’on se fait avoir contre Concordia sur la double feinte et on en a parlé cette semaine avec Marc Fortier (le coordonnateur défensif), a mentionné Petit. On doit faire confiance à nos yeux et terminer nos jeux. Si on se laisse endormir, ça peut devenir une grosse faiblesse si l’équipe adverse en prend avantage.»

Attaque terrestre revigorée

Contre un front défensif de McGill qui comptait plusieurs blessés, le Rouge et Or a connu son meilleur match avec des gains de 187 verges par la course. «Notre chimie s’améliore sur notre front offensif et on avait une meilleure cohésion, a précisé Constantin. La présence d’un centre arrière est une signature de notre offensive et crédit à Alexis Forest qui s’est improvisé centre arrière.»

Plus de 13 700 billets avaient trouvé preneur ce midi.