«The Royal Hotel»: examiner la masculinité toxique

Julia Garner et Jessica Henwick s’opposent à Hugo Weaving dans The Royal Hotel de Kitty Green, au scénario adapté d’une histoire vraie.

On oublie souvent que l’Australie comporte un immense désert de terre couleur brique. C’est donc au milieu de nulle part que se retrouvent Hanna (Julia Garner) et Liv (Jessica Henwick), voyageuses canadiennes dont les cartes de crédit sont désormais vides. Les deux jeunes femmes acceptent un emploi temporaire de serveuses d’un bar miteux dont Billy (Hugo Weaving), le patron, est pour le moins inquiétant, car ouvertement misogyne – « smart cunt », autrement dit « salope intelligente », font partie des premiers mots qu’il adressera à Hanna, l’insulte se transformant rapidement en « sour cunt » (« salope amère ») devant son refus de sourire.

Derrière le bar, qui est en fait un immense rectangle autour duquel se presse la meute des travailleurs temporaires devenus permanents, le duo essuie ses premières plaisanteries plus que douteuses, voit ses prédécesseures anglaises danser sur le bar à moitié nues et décide, finalement, après discussion, de rester quelques semaines le temps de renflouer leurs comptes de banque respectifs.

Le danger plane sans cesse, dans tous les plans de la coscénariste et réalisatrice Kitty Green. Toutes les femmes connaissent la banalité (employé ici dans le sens que lui donne Hannah Arendt lorsqu’elle parle de « banalité du mal ») de cette violence masculine, une menace sourde et muette, se manifestant sans cesse par un regard méprisant, une attitude dénigrante ou un geste insultant. Ici, par le truchement des plans de caméra et du montage sonore, la menace devient une prison oppressante, même dans les scènes extérieures de l’Outback australien.

« Hanna et Liv parviendront-elles à s’en sortir, et si oui, comment ? » est la question qui hante les spectateurs (et les spectatrices avec une acuité particulière) pendant les 91 minutes de ce suspense anxiogène. Mais ce n’est pas le propos principal de The Royal Hotel, l’intention de Kitty Green étant, comme dans son excellent The Assistant (aussi avec Julia Garner), d’explorer jusqu’où les femmes sont habituées à tolérer les agressions au nom du maintien de la tranquillité sociale ou de l’habitude.

Note: 3,5 sur 5