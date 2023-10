Toronto: un agent d’artiste accusé d’avoir fraudé plus d’une soixantaine de clients

L’ex-directeur d’une importante agence artistique a été accusé d’avoir fraudé une soixantaine de ses clients en omettant de leur remettre l’intégralité du salaire qui leur était dû, empochant de son côté un peu plus de 600 000$ au total.

«Les victimes ont signé un contrat [...] qui stipulait qu’ils recevraient un pourcentage du salaire provenant de leurs jobs d'acteur et que le restant serait versé à Compass Artist Management Inc. Une fois leur mission terminée, les victimes n'ont pas reçu l'intégralité de leur salaire», a résumé le Service de police de Toronto dans un communiqué mercredi, rapporté par le Toronto Star.

Daniel Friedman, 57 ans, a été formellement accusé en juillet dernier de fraude et de vol de plus de 5000$, pour avoir usurpé un montant total dépassant 600 000$ à plus d’une soixantaine de clients, alors qu’il travaillait à la tête de l’agence Compass Artist Management Inc. entre août 2020 et octobre 2022, selon le communiqué.

Dans un communiqué précédent, le quinquagénaire avait indiqué au Toronto Star n’avoir jamais rien fait «avec de mauvaises intentions», en indiquant qu’il ne pourrait «pas [s]e sentir pire ou être plus sincèrement désolé et triste de la façon dont cela a affecté les gens».

«J’espère que les gens croiront que je n’ai ménagé aucun effort pour essayer de résoudre ce problème avant d’en arriver là. Je veux aussi que les gens sachent que je ne suis pas assis sur de l'argent, des biens, des maisons secrètes aux Bahamas, etc.», aurait-il ajouté face aux allégations.

En Ontario, les artistes sont à la merci d’agences mal intentionnées puisqu’aucune norme ne régirait les licences industrielles pour les agents et les sociétés de gestion, a précisé le média local.