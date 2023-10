Troisième lien: une déclaration irréfléchie, insensée, catastrophique

François Legault est parvenu à semer la confusion comme jamais en affirmant, à la suite de la défaite de la CAQ dans Jean-Talon, que l’heure était venue d’examiner à nouveau l’idée d’un troisième lien entre Québec et la rive sud.

Je rappelle l’ordre chronologique des événements pour bien montrer à quel point il s’agit d’une forme de delirium politique.

L’idée d’un troisième lien est au cœur de la vie politique québécoise depuis plusieurs années. La CAQ s’en est emparée à la veille des élections de 2018.

Il ne s’agissait pas d’une idée sotte, soit dit en passant. D’excellents arguments plaident pour ce troisième lien.

Jean-Talon

Mais la discussion sur le troisième lien s’est poursuivie pendant tout le premier mandat caquiste.

Ce qui a permis à la CAQ de replacer cette promesse au cœur de son programme électoral de 2022.

Quand soudain, boum.

Quelques mois à peine après sa réélection, sous prétexte d’une transformation structurelle du transport routier à Québec causée par la pandémie qui ne le rendrait plus nécessaire, la CAQ a renié sa promesse. De troisième lien, il n’y aurait pas.

À ce moment précis, le commun des mortels a commencé à se dire qu’on riait de lui.

Ce sentiment s’est radicalisé quand Pascal Paradis, qui vient de remporter l’élection de Jean-Talon pour le PQ, a révélé que ceux qui ont voulu le recruter pour la CAQ au moment des dernières élections générales lui auraient affirmé qu’il s’agissait d’une promesse qui serait vite laissée de côté après la réélection du parti.

Les électeurs n’ont pas toléré qu’on les traite ainsi comme des imbéciles. Ils l’ont exprimé lundi, même s’il ne s’agit pas de la seule raison de la vague péquiste dans la circonscription.

Pris de panique, François Legault a donc lancé l’idée qu’il serait finalement possible de faire le troisième lien.

C’est à ce moment que tout le monde s’est gratté la tête au Québec.

Pour des raisons « scientifiques », fondées sur des « études », et en mettant de l’avant son « courage », François Legault a renoncé au troisième lien. Mais parce qu’il vient de perdre une élection partielle, il le relance ?

Est-ce vraiment ainsi qu’on décide de faire des travaux d’infrastructures majeurs au Québec ?

Est-ce qu’au Québec, on construit vraiment des ponts valant des milliards non pas en fonction d’une vision à long terme du développement des villes et des régions, mais pour répondre aux résultats d’une élection partielle ?

Caricature

Il y a quand même des limites à gouverner le Québec comme un gros village cherchant à tout prix à ressembler à la caricature la plus caricaturale des années Duplessis.

François Legault, dans sa réaction politique paniquée, explique aux Québécois qu’il n’a pas vraiment de vision pour le développement du Québec.

Même ses plus fidèles alliés se sont demandé à ce moment si leur chef ne venait pas de faire une erreur irréfléchie, insensée et catastrophique qui empirera politiquement sa situation.

