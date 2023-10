Trump adule Poutine pendant que l’armée ukrainienne piétine...

Volodymyr Zelenski est à Grenade en Espagne où se tient une grande réunion des dirigeants de plus de 40 pays européens. Son message : continuez à nous soutenir, sinon d’autres pays européens seront envahis par la Russie dans environ cinq ans.

L’appétit de conquête de Vladimir Poutine est indubitable. Il cherche à reconquérir les anciens pays satellites de l’Union soviétique.

La plus grande inconnue est le temps qui reste à vivre à Poutine. Sa succession est loin d’être évidente et elle engendrera probablement une longue période d’incertitude en Russie. Mais Poutine pourrait encore vivre une quinzaine d’années.

Le problème est que la reconquête des territoires ukrainiens piétine. Chaque jour qui passe permet à la Russie de renforcer ses lignes de défense. Dans les endroits stratégiques, elle en a constitué quatre ou cinq, les unes derrière les autres.

Or, l’armée ukrainienne n’est parvenue à percer que la première de ces lignes, et encore sur une très courte distance.

Il devient de plus en plus évident que l’armée ukrainienne est incapable de reprendre le territoire perdu avec l’armement qu’elle possède.

Vers une très longue guerre

En plus, l’armée ukrainienne manquerait bientôt de munitions, ce qui pourrait lui permettre de sauver la face pour expliquer son manque de succès, mais qui sur le terrain serait à l’avantage de la Russie.

La guerre en Ukraine devient une guerre longue. Très longue. Une guerre que les Ukrainiens finiront par gagner grâce aux opérations de guérillas et en raison des sanctions imposées à la Russie.

Mais entretemps, l’Ukraine doit continuer à recevoir une aide massive des États-Unis et de leurs alliés.

Les Européens, en dépit de quelques dissensions, tiennent le coup. Mais les États-Unis vont-ils continuer à soutenir l’Ukraine ?

Trump est du côté de Poutine

Il est de plus en plus évident que Donald Trump est contre l’aide militaire à l’Ukraine et qu’il adule Poutine.

Preuve en est l’aile extrémiste du Parti républicain, qui est complètement inféodée à Trump et qui bloque les nouveaux crédits militaires à l’Ukraine.

Les pays européens peuvent compenser temporairement l’absence de fonds américains. Mais si dans un an Trump reporte les élections, alors l’OTAN risque de cesser de soutenir activement l’armée ukrainienne.

Trump est devenu le plus grand allié réel de Poutine. Devant Xi Jinping qui, étant donné l’état vacillant de l’économie chinoise, subit des pressions pour ne pas s’engager dans une politique étrangère belliciste.

Ligne de front immobile

Si jamais l’aile extrémiste républicaine est neutralisée et que de nouveaux crédits militaires pour l’Ukraine finissent par être votés, il est à parier que la ligne de front restera à peu près la même. Il faudrait, pour la faire bouger, des armements que les alliés de l’Ukraine ne sont toujours pas prêts à lui fournir.

En revanche, sans l’aide américaine aux Ukrainiens, les Russes reprendront tôt ou tard leurs conquêtes en Ukraine, avec ou sans accords entre Trump et Poutine.