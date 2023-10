Vélo de montagne: des jeunes loups prêts à prendre la relève après un creux de vague pour le Canada en cross-country

Si les résultats du Canada sur la scène internationale en cross country olympique ont été mitigés au cours des dernières années, une excellente relève pointe à l’horizon selon les spécialistes interrogés.

Le Canada a brillé en cross country depuis que le vélo de montagne a fait ses débuts aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996. Dès cette première participation, Alison Sydor avait remporté la médaille d’argent. Marie-Hélène Prémont était aussi monté sur la deuxième marche du podium aux Jeux de 2004 à Athènes. Catharine Pendrel avait mérité le bronze en 2016 à Rio devançant tout juste sa compatriote Emily Batty.

Si les résultats dans la catégorie élite ne sont pas au rendez-vous depuis 2020 et que le Canada a de fortes chances de compter une seule femme et un seul homme aux Jeux de Paris en 2024, Pendrel qui dirige maintenant l’équipe canadienne après quatre participations aux Jeux et une brillante carrière internationale est emballée par l’avenir.

«Nous avons vécu une période de changements, mais nos juniors et nos U-23 sont très, très forts, a mentionné la native de Fredericton qui a pris les rênes de l’équipe canadienne en octobre 2021. Le Canada a remporté trois médailles au championnat mondial junior.»

Isabelle Holmgrem et Marin Lowe ont réussi le doublé chez les femmes alors que Ian Ackert a mérité le bronze chez les hommes.

«Nous avons toujours été plus fort dans la catégorie élite et c’est maintenant l’inverse alors que nos meilleurs coureurs se retrouvent dans les catégories U-23 et junior, a souligné Pendrel. Ce sont des cycles. C’est clair qu’on peut retourner au sommet. Il n’y a aucune raison qu’on ne puisse pas être au sommet.»

Chez les U-23, Carter Woods a remporté la Coupe du monde de Snowshoe dimanche dernier en Virginie et Emily Johnston a pris le 5e rang chez les femmes.

Présence olympique à son minimum

Ça prendra un important revirement de situation pour que le Canada puisse compter sur deux hommes à Paris. Seul Peter Disera s’était qualifié pour Tokyo 2021. «Nous sommes à 175 points d’obtenir un deuxième quota et il y a beaucoup de compétition, a expliqué Prendel. L’écart est encore plus grand chez les femmes.»

Qui sera la prochaine Marie-Hélène Prémont?

Qui sera le prochain athlète du Québec à briller sur la scène internationale du vélo de montagne? Entraîneur à temps plein de l’équipe du Québec depuis janvier 2023, l’Olympien Raphaël Gagné identifie trois filles qui, à ses yeux, possèdent de bonnes chances de se qualifier dès l’an prochain pour le championnat mondial junior.

«Nous avons une génération exceptionnelle d’athlètes de 15-16 ans, a affirmé Gagné qui a terminé en 40e place aux Jeux de Rio.

Raphaëlle est très exceptionnelle alors que Maude Ruelland et Lily-Rose Marois sont exceptionnelles. Elles ont tout pour réussir. Raphaëlle a tout gagné au championnat canadien. On ne peut pas faire de comparaisons avec Marie-Hélène puisqu’elle avait débuté seulement dans la catégorie senior.»

Deux autres athlètes impressionnent Gagné. «Anabelle Drouin s’est qualifiée pour le mondial junior et sa sœur Léa a participé à sa première Coupe du monde U-23 la semaine dernière à Snowshoe.» Ophélie Grandmont a aussi obtenu son billet pour le mondial junior cette année.

Impliqué dans le vélo de montagne depuis toujours, Patrice Drouin est lui aussi confiant que le Canada puisse briller de nouveau. «On retrouve des Canadiens un peu partout sur les podiums de cross country et de descente chez les juniors et les U-23. De belles années s’en viennent. Au club du Mont-Sainte-Anne, il y a 300 jeunes et des petites bombes parmi eux. En descente, les succès d'un gars comme Finn Iles inspure les plus jeunes.»