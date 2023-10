Victoria Beckham: la liaison présumée de David Beckham a été «la période la plus difficile» de son mariage

Victoria Beckham a révélé que la prétendue liaison de David Beckham en 2003 avait été la « période la plus difficile » de leur mariage.

Dans le nouveau documentaire de la star du football intitulé Beckham, l'ancienne chanteuse des Spice Girls s'est souvenue des allégations d'infidélité de son mari avec son assistante personnelle Rebecca Loos. « C'était la période la plus difficile pour nous parce que nous avions l'impression que le monde était contre nous », a déclaré la star de 49 ans. « Voici le problème : nous étions l'un contre l'autre si je suis tout à fait honnête. »

Le couple, qui s'est marié en 1999, n'a pas partagé de détails sur ce qui s'est passé au moment de cette prétendue liaison. « Vous savez, jusqu'à Madrid, on avait parfois l'impression d'être contre tout le monde. Mais nous étions ensemble, nous étions connectés, nous nous connaissions, a expliqué la chanteuse devenue créatrice de mode. Mais quand nous étions en Espagne, nous n'avions plus l'impression que nous étions là l'un pour l'autre non plus. Et c'est triste. »

Posh Spice, a ajouté : « Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point cela a été dur et comment cela m'a affectée. »

Dans son interview, elle a également évoqué l'attention de la presse dont elle et sa famille ont fait l'objet après avoir déménagé en Espagne pour rejoindre son mari qui jouait alors pour le Real Madrid. « C'était un cauchemar. Dès qu'on ouvrait la porte, la presse était là dans des voitures et partout où nous allions, nous étions suivis, a-t-elle déclaré. C'était un véritable cirque. C'est vraiment divertissant quand le cirque vient en ville, n'est-ce pas ? À moins que vous n'en fassiez partie. »

A la question de savoir si elle « en avait voulu » à la star du football à l'époque, elle a répondu : « Pour être totalement honnête, oui. » Elle a ajouté : « C'était probablement, si je suis honnête, la période la plus malheureuse que j'ai jamais connue de toute ma vie. »

Le footballeur de 48 ans a également abordé les allégations contenues dans le documentaire, déclarant : « Il y a eu des histoires horribles qui ont été difficiles à gérer. (...) C'était la première fois que Victoria et moi étions soumis à ce genre de pression dans notre mariage. Je pense que nous avons tous les deux senti à ce moment-là que nous n'étions pas en train de nous perdre, mais de nous noyer. »

Le couple et leurs quatre enfants, Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper, ont assisté mardi à l'avant-première du documentaire, qui est sorti sur Netflix ce mercredi.