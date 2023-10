HÉTU, Soeur Suzanne



À La Maison d’Esther, le 1er octobre 2023, à l’âge de, est décédée Soeur Suzanne Hétu des Filles Réparatrices du Divin-Coeur. Née à Montréal, elle était la fille d’Arthur Hétu et d'Yvonne Blanchard.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces.Le mardi 10 octobre 2023, parents et amis seront accueillis à midi à la chapelle de :747, RUE ESTHER-BLONDIN, LACHINEoù les funérailles auront lieu à 13h00. Les cendres seront mises en terre au Repos St-François d’Assise le même jour.