Après la vague de chaleur, beaucoup de pluie pour la fin de semaine

Clap de fin pour la vague de chaleur qui aura sévi durant plusieurs jours sur le Québec, alors que le mauvais temps qui arrive avec la chute du mercure et des précipitations abondantes s’installe pour la fin de semaine de l’Action de grâce.

Environnement Canada a d’ailleurs émis le bulletin météorologique pour la majeure partie de la province, anticipant jusqu’à 80 millimètres de pluie d’ici dimanche pour la région de Montréal.

«On prévoit entre 50 et 80 millimètres de pluie à partir de cet après-midi jusqu'à dimanche», a indiqué l’agence fédérale sur son site internet, précisant que localement ces quantités pourraient être plus élevées.

Dans l’ouest du Québec, le temps pluvieux s’est déjà installé dans plusieurs secteurs qui sont balayés par des averses, entraînant les températures à la baisse pour se stabiliser dans les normes de la saison.

De la pluie abondante est donc attendue dans le sud et le centre de la province pour la fin de semaine où le mercure chutera brutalement, risquant de faire regretter la vague de chaleur et ses températures estivales des derniers jours.

«Les quantités de pluie seraient de l'ordre des 40 à 70 millimètres pour la durée de l'événement», a mentionné l’agence fédérale, anticipant même plus de pluie dans certains secteurs en terrains montagneux.

En attendant, les Québécois pourront profiter encore du temps plus confortable avec tout de même un petit facteur humidex pour la journée de vendredi qui sera plus nuageuse, tandis que le ciel sera plus dégagé dans les secteurs de l’Est.