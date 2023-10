Ça commence à sentir les élections à Ottawa: la chicane est prise entre le NPD et les libéraux...

Une chicane idéologique entre les libéraux et le NDP pourrait mener à des élections plus tôt que prévu. Le NPD vient de rejeter la première mouture d’un projet de loi que les libéraux s’étaient engagés à présenter cet automne et les négociations s’annoncent ardues.

On dit qu’il ne faut jamais gaspiller une crise.

Sur fond de crise autour des salutations à un nazi à la Chambre des communes et des sondages horribles pour les libéraux, le NPD de Jagmeet Singh brandit le spectre de l’annulation de son entente avec Trudeau, en raison d’une mésentente sur l’assurance-médicaments.

Trudeau doit faire attention de ne pas tomber, en ne portant pas assez attention aux détails, car nous sommes dans un cycle électoral dont le résultat est tout sauf certain pour lui et ses troupes.

Rôle des provinces

Commençons avec une évidence : la santé est de compétence provinciale. Par ailleurs, depuis une cinquantaine d’années, les ententes fédérales-provinciales attribuent un rôle majeur au fédéral.

Pour maintenir l’universalité, la gratuité et la transportabilité des soins de santé d’une province à une autre, le fédéral met beaucoup d’argent sur la table et les provinces en disposent.

La Loi canadienne sur la santé est perçue, surtout en dehors du Québec, comme un des meilleurs attributs de notre société. On aime se comparer avantageusement avec les États-Unis, où c’est essentiellement chacun pour soi.

Au Québec, cette loi est perçue comme une source additionnelle de revenus, mais on se méfiera toujours de l’ingérence du fédéral...

À preuve, le Québec n’a toujours pas signé d’entente individuelle avec Ottawa après la dernière ronde de négociations.

Théorie versus réalité

Ce qui est intéressant dans ce nouveau débat impliquant le NPD et qui va se jouer surtout au Canada anglais, c’est que le Québec est dans une situation enviable.

Nous avons, chez nous, le système d’assurance-médicaments le plus complet au pays. Advenant le cas où Ottawa décidait de jouer un rôle, le Québec pourrait s’attendre à recevoir un transfert direct, sans condition, comme dans le cas des garderies.

Lorsque Trudeau a créé le système pancanadien de garderies, Québec n’avait pas de leçons à recevoir. Notre système de garderies était beaucoup plus large et complet que celui du fédéral. Ottawa a donc fait un chèque.

Mais attention, car dans ces grands programmes sociaux, il y en a qui vont toujours plaider que les systèmes mis en place doivent être 100 % gouvernementaux.

Au Québec, un tel débat a eu lieu pour les garderies et pour l’assurance-médicaments. Dans les deux cas, on a choisi d’avoir un système mixte, gardant une place pour le privé.

C’est là où l’approche de Singh risque d’être problématique pour Trudeau.

Même si d’importants partenaires sociaux comme la FTQ poussent fort pour que le système québécois d’assurance-médicaments devienne 100 % public, la réalité est que nous avons un bon système et parfois, « le mieux c’est l’ennemi du bien ».

Trudeau ne peut pas se permettre de proposer un système qui heurterait le Québec et provoquerait une guerre avec les compagnies d’assurances et leurs actionnaires.

Il pourrait faire comme dans le cas des garderies et envoyer un chèque sans oser tripoter le modèle québécois.

Reste à savoir si l’approche de Singh serait, elle, empreinte du même respect.