CF Montréal : «On est relativement chanceux» - Samuel Piette

Le CF Montréal a encore son destin entre les mains, bien que ses poursuivants au classement soient nombreux. Les dernières semaines ont été difficiles, mais l’équipe est encore en bonne position selon son capitaine.

Samuel Piette sait mieux que quiconque ce qu’il y a à l’enjeu lors du match de samedi au Stade Saputo. Contre les Timbers de Portland, une victoire sera presque nécessaire. Les équipes derrière Montréal au classement se tiennent tranquilles pour l’instant, mais l’une d’elles finira par se détacher si le Bleu-Blanc-Noir ne réagit pas.

«Ça fait beaucoup de points laissés sur la table, beaucoup de chances manquées pour “puncher” ce billet-là pour les éliminatoires. [On aimerait] avoir la tête tranquille et un peu moins de pression. On a la chance d’être toujours dans la course», a lancé le Québécois durant un point de presse, jeudi.

Le CF devra se secouer pour mettre un terme à sa séquence de sept matchs sans victoire. Les Timbers, de rares visiteurs, sont toutefois de coriaces adversaires. Contrairement aux Montréalais, Portland n’a pas connu de défaite à ses sept plus récentes sorties.

«C’est un long voyage pour eux, a reconnu Piette, faisant référence aux près de 4000 kilomètres séparant les deux villes. Ils n’ont pas joué mercredi, mais nous, on va sortir encore une fois avec le couteau entre les dents pour aller chercher ces trois points-là. On verra ensuite comment on est positionné pour le dernier match contre Columbus. On est relativement chanceux malgré le fait qu’on ne va pas chercher les résultats qu’on veut.»

Le dernier duel entre Montréal et Portland remonte à 2019, lors d’une victoire de 2 à 1 des favoris locaux au Stade Saputo.

Avant la pause

C’est d’ailleurs dans le stade de la métropole québécoise que le Club de Foot a signé un verdict nul aux allures de victoire, mercredi soir. Ce point obtenu à l’arraché face au Dynamo de Houston pourrait faire la différence au bout du compte.

L’entraîneur-chef Hernan Losada n’a pas à en dire plus pour motiver ses troupes.

«Tu n’as pas besoin d’en dire beaucoup. Tu regardes le classement et c’est suffisant pour savoir que tout est possible. Je pense que les joueurs ont fait de grands efforts, pas seulement au dernier match, mais toute la saison», a-t-il assuré.

Le CF Montréal reviendra dans deux semaines pour disputer son ultime duel de la saison régulière, le 21 octobre contre le Crew, à Columbus. Entre-temps, quelques joueurs profiteront de la pause internationale pour rejoindre l’équipe de leur pays.

Samuel Piette et Mathieu Choinière font partie des invités du côté canadien et se rendront au Japon pour un camp d’entraînement.

«Je pense que c’est une bonne chose, de pouvoir sortir de la bulle dans laquelle on est en ce moment, une bulle sous pression. Après, tu vas en équipe nationale et tu as cette pression de performer, évidemment. Mais changer d’air, déconnecter, voir de nouveaux visages, avoir des conversations différentes, je pense que ça ne peut faire que du bien mentalement. [Ça va permettre] de faire un “reset” avant le dernier match», a expliqué Piette.