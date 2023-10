Comment apprendre à respirer par le nez?

Je suis l’aînée d’une famille de trois enfants marqués par des parents qui se défoulaient sur nous de tout ce qui n’allait pas à leur goût. Je ne me souviens pas de m’être endormie le soir sans un brin de colère au fond de moi. Fort heureusement, j’ai rencontré un homme qui m’a vite fait comprendre qu’il rejetait toute forme de violence, en paroles ou en gestes.

C’est tout juste s’il ne me disait pas d’aller réfléchir dans mon coin quand il sentait bouillir mon presto. Heureusement qu’il fut tenace à me contenir. Il faut dire aussi que très vite après mon mariage, j’avais rompu avec ma famille qui me servait de détonateur. Imposé par mon mari, ce choix de couper avec les miens me fut bénéfique. Je ne vous cacherai pas non plus avoir beaucoup lu sur la colère et sur les moyens à prendre pour la faire diminuer. Je suis fière d’avoir réussi à stopper le cercle vicieux de la colère en incitant mes enfants à prendre le chemin pacifique privilégié par leur père, qui malheureusement nous a quittés il y a deux ans.

J’en arrive au point principal de ma raison de vous écrire. Quelques mois après le décès de mon mari, c’est comme si j’avais senti l’appel d’une volonté de réconciliation avec ma famille. Nos parents étant décédés, mon frère et ma sœur se sont rapprochés. Comment vous dire ça simplement, Louise : c’est comme si leur retour dans ma vie avait réveillé de vieilles blessures d’enfance. Après certaines de nos rencontres, c’est comme si un fer rougi venait réveiller une douleur, et aussitôt je sens la colère monter en moi. Est-ce que c’est normal ?

Une qui se pensait guérie

Quand on s’éloigne d’une source de souffrance et qu’en plus, on a un fort incitatif à réprimer le flot qui monte en nous, ça aide à maîtriser nos bas instincts belliqueux. Ça peut même les endormir d’une façon qui semble définitive, mais qui n’est qu’une apparence. Pour peu qu’on soit remis en présence d’éléments qui viennent réveiller la douleur passée qu’on croyait endormie, ça peut suffire pour la faire revivre. C’est probablement ce qui vous arrive en reprenant contact avec les vôtres.

J’ose imaginer cependant que vos longues années de calme prendront le dessus sur vos relents de colère, de manière à vous maintenir dans un état de paix. Mais pour plus d’assurance et par mesure de précaution, pourquoi ne pas vous offrir une thérapie préventive en guise de garde-fou ?