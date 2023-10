Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne: la descente est le parent pauvre du vélo de montagne québécois

La descente est le parent pauvre des disciplines de vélo de montagne au Québec et la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) souhaite remédier à la situation dans un échéancier de cinq ans.

Pour Tristan Lemire, une raison s’impose pour expliquer la faible présence des descendeurs de la Belle Province au sommet de la pyramide.

«C’est clairement plus difficile au Québec, mais nous avons un hiver de merde, a affirmé le porte-couleurs de la formation américaine Transition. Tous les athlètes sont bons et rapides, et tu ne peux pas rouler cinq ou six mois par année et espérer avoir du succès.»

«L’endroit le plus près où je peux m’entraîner pendant l’hiver est situé à 17 heures de route au Tennesse, de poursuivre Lemire. Les gars de Whistler ne sont qu’à trois heures de route du mont Prévost. Plus jeune, je battais toujours Jackson Goldstone et il occupe maintenant le 3e rang au classement cumulatif de la Coupe du monde.»

Des blessures qui minent sa confiance

Ennuyé par plusieurs blessures au cours de la dernière année, Lemire était très heureux d’avoir obtenu son billet pour la ronde finale, lui qui en est à sa première année dans la catégorie élite. «Avec les blessures, je tarde à retrouver ma confiance. J’ai hâte de courir sans stress et avoir du plaisir. J’ai pris du retard en raison de ma blessure à une main subie lors de la première Coupe du monde et mes adversaires roulent sur le gros gaz depuis trois mois.»

Échéancier de cinq ans

La FQSC se donne cinq ans pour virer le bateau de bord. «C’est une des priorités à moyen terme de redynamiser la descente, a assuré le responsable du vélo de montagne à la FQSC Fabien Bleau. On tiendra une table de consultation en janvier afin de connaître l’état des lieux.»

Quelques éléments sautent aux yeux pour expliquer cette baisse de régime. «La discipline était déjà en difficulté avant la pandémie, mais la COVID-19 a empiré les choses, a mentionné Bleau. Nous sommes passés d’un bassin de compétiteurs entre 400 et 450 il y a dix ans à un bassin entre 100 et 150 actuellement.»

Deux facteurs principaux sont identifiés. «Le réseau de compétitions a considérablement diminué, a indiqué Bleau. On tenait un événement national à Tremblant et trois événements provinciaux ainsi que quelques compétitions régionales. On a tenu un championnat provincial cette année, mais le réseau est dans une position délicate.»

«Il y a aussi le fait que plusieurs adeptes de la descente se sont tournés vers l’Enduro qui connaît beaucoup de succès, d’ajouter Bleau. On a déjà compté 50 pour cent des athlètes de l’équipe nationale, mais on en retrouve maintenant un ou deux à l’occasion. Notre meilleur descendeur, Hugo Langevin, a pris sa retraite il y a quatre ans.»