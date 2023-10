Crosby ne veut pas s’en laisser imposer par Bedard et McDavid

Malgré son âge et les années qui passent, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, considère avoir suffisamment d’essence dans le réservoir pour concurrencer ses jeunes dauphins aspirant à suivre ses traces.

Le vétéran de 36 ans entamera sa 19e saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) mardi quand son équipe accueillera un certain Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago. Ce sera ainsi une première confrontation entre «Sid the Kid» et le choix numéro 1 au plus récent repêchage, que plusieurs considèrent déjà le successeur de Crosby et de Connor McDavid, le joueur de l’heure aux yeux d’une majorité d’experts.

Or, le porte-couleurs des «Pens» a encore le feu sacré et veut ramener les siens en séries. Surtout, il veut batailler pour une autre coupe Stanley et il n’est pas question de parler de retraite pour le moment.

«J’adore juste compétitionner. Quand j’étais un jeune homme affrontant un plus vieux, je voyais cela comme une opportunité de me présenter pour lutter contre le meilleur. Si le jeune gars qui arrive est perçu comme tel, il s’agit d’une belle occasion de se mesurer à lui, a déclaré l’attaquant au site NHL.com. Voilà pourquoi j’aime la chance d’évoluer dans la LNH et de le faire à chaque soir. C’est ce qui m’anime. L’âge, le synopsis, ça ne change pas.»

Il reste que le Néo-Écossais sait reconnaître la qualité de ses opposants Bedard et McDavid, qu’il tient en haute estime.

«Ce sont d’excellents hockeyeurs. Je prends cela comme un compliment, a-t-il indiqué à propos des comparaisons. Quand j’étais plus jeune, on m’a comparé à quelques-uns, donc je peux en parler. Et je l’ai déjà précisé: ce sont de très bons joueurs, ayant de grandes habiletés.»

Encore franchement utile

Même si Crosby a pris le 16e rang du circuit la saison passée avec 93 points, 60 de moins que McDavid, la quasi-totalité des poolers le prendraient dans leur formation sur-le-champ. Ses performances demeurent plus que satisfaisantes et rien ne laisse présager une baisse de régime, à moins que les Penguins éprouvent de sérieux ennuis ou que les blessures se mettent de la partie.

Aussi, le joueur de centre essaie de se préparer de manière optimale afin d’éviter ce genre d’écueil.

«Selon moi, peu importe si vous êtes jeune ou plus âgé, vous devez vous ajuster et évoluer, dépendamment des changements à la manière de jouer. Puis, vous avez à saisir ces opportunités, a-t-il dit. Il faut tenter de faire de son mieux physiquement pour s’assurer de jouer au plus haut niveau et de compétitionner en conséquence. C’est de tenter d’apprendre et de continuer à s’ajuster. Je veux le faire constamment.»