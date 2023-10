«DJ Play A Christmas Song»: Cher lance le premier extrait de son album de Noël

Oubliez les clochettes, les grelots, le petit renne au nez rouge et les sapins, Cher chante les Fêtes à sa manière avec DJ Play A Christmas Song, le premier extrait de son premier album en carrière.

Ç’aurait été mal connaître la chanteuse que de croire qu’elle aurait embrassé les clichés usuels pour présenter ce nouveau projet. L’icône de 77 ans emprunte des sonorités rappelant Believe – pensez aux désormais célèbres distorsions vocales et au rythme entraînant – pour inspirer ses fans à orner de boules à facette (les bonnes vieilles boules disco) leur sapin de Noël cette année.

«Ce n’est pas un album de Noël comme ceux que vos mères écoutaient», a récemment avisé Cher, en riant, à l’émission Good Morning Britain.

En duo avec Darlene Love

Évidemment, le reste de l’album, attendu le 20 octobre, ira puiser dans certaines thématiques plus classiques. Si la liste complète des titres qui le constitueront n’a pas encore été dévoilée officiellement, on sait que Cher revisitera le classique Christmas (Baby Please Come Home) en compagnie de la chanteuse américaine Darlene Love.

Cette dernière a confirmé ce duo sur ses réseaux sociaux, se disant «honorée» de célébrer le 60e anniversaire de cet intemporel succès en compagnie de la superstar.

«Je suis si heureuse que nous ayons la chance de dessiner des sourires sur de jolis visages à l’occasion des Fêtes», a-t-elle mentionné sur son compte Instagram.

Des duos avec Michael Bublé, Tyga, Cyndi Lauper et Stevie Wonder ont également été confirmés. D’autres chansons de Noël originales viendront compléter cet album, intitulé simplement Christmas.

Bref, de quoi rendre les Fêtes encore plus fabuleuses cette année.

L'album Christmas sera lancé le 20 octobre.

