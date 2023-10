Ed Sheeran: fumer un joint avec Snoop Dogg l'a rendu aveugle

Ed Sheeran est devenu aveugle quelques instants après avoir fumé un joint avec Snoop Dogg.

Lors d'une apparition sur le podcast Conan O'Brien Needs A Friend, l'auteur-compositeur-interprète britannique a révélé qu'il avait un peu trop tiré sur les cigarettes roulées offertes par l’interprète de Gin and Juice après le concert du rappeur à Melbourne, en Australie, en mars dernier. Le chanteur de Thinking Out Loud a raconté comment il avait emmené sa femme Cherry Seaborn et sa belle-mère Ann dans les coulisses pour rencontrer Snoop Dogg, avant de se retrouver à fumer de la marijuana avec le musicien et Russell Crowe.

« Au fil des ans, je me suis lié d'amitié avec Russell Crowe, qui est très proche de Snoop Dogg, a-t-il expliqué. Je ne fume pas du tout, mais j'étais dans la loge et ils étaient en train de se défoncer, l'un après l'autre. Je me suis dit qu'à un moment donné de la soirée, il fallait que je dise que j'avais fumé avec Snoop Dogg. »

Ed Sheeran a admis qu'il avait accidentellement trop fumé et que cela avait affecté sa vue. « Il m'a dit : “Tu en veux ?”, alors j'ai tiré une taffe et je me suis dit : “Je ne me sens pas trop mal, c'est bon”. Puis j'en ai pris un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Je me souviens de l'avoir regardé et de dire : “Je ne vois plus rien pour l'instant” », conclut l’artiste.

Snoop Dogg est bien connu pour son amour du cannabis et il emploie même un rouleur personnel pour fabriquer ses joints.