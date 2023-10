Être voleur devient une profession

Les témoignages et les rapports de police indiquent une hausse marquée du vol à l’étalage. Pour les commerçants, la marchandise volée et l’embauche d’agents de sécurité affectent directement les affaires. On raconte que les voleurs prennent confiance au point de menacer le personnel s’ils se sentent pris.

Je dois avouer qu’avant d’effectuer un travail de recherche et de consulter des experts, j’avais une perception tronquée. Je me disais qu’avec l’inflation, les choses essentielles comme la bouffe ou le dentifrice pèsent lourd sur le budget. Lorsqu’on n’arrive plus à la fin du mois, on en met un peu dans son manteau.

Les adeptes de la série Indéfendable se souviendront de cette mère de quatre enfants qui a volé un poulet et deux pots pour bébé. Doit-on la mettre en prison pour cela ? Même si c’est un crime, pas plus acceptable, ce genre de vols de denrées essentielles par des nécessiteux attire une compréhension.

Des professionnels

Or, cela n’a rien à voir avec l’explosion actuelle du problème de vol à l’étalage. Si vous pensez cela, si vous dites cela, cessez tout de suite, vous faites fausse route. Le phénomène qui se développe est bien plus gros et surtout bien plus alarmant.

Ce qui s’installe solidement, ce sont des réseaux organisés de voleurs. Les petits joueurs du clan font le tour des commerces et volent à longueur de journée. Les dirigeants d’organisations structurent les réseaux de revente. Parfois, les items se retrouvent tout simplement sur Marketplace dans l’heure suivante.

Attention ! Ils ne volent pas des pots pour bébés ou des céleris ! Ils volent des parfums chics, des outils de quincaillerie à fort prix, de l’équipement électronique. Des choses qui se revendent bien, des produits qui rapportent.

Désolé de vous l’annoncer, mais nous payons tous pour ça. Les commerçants intègrent forcément dans leurs prix les pertes liées à la marchandise subtilisée. Au même titre que nous payons pour le vol de véhicule, une autre épidémie, à travers nos primes d’assurance auto.

La justice...

Quoi faire alors ? La police ne prend pas ça très au sérieux. Un p’tit vol ! Et puis, peut-on blâmer les policiers sachant que le juge ne sortira même pas le tue-mouche pour un tel délit ? Les peines au Canada sont très peu sévères en général, alors pour du vol à l’étalage...

Avez-vous déjà pensé au fait qu’inconsciemment, les juges rassurent les criminels ? On se dit qu’une peine très sévère appliquée à un contrevenant peut faire peur aux autres qui font la même activité. On oublie vite que l’inverse est aussi vrai.

Des sanctions très peu sévères, le fait d’éviter la prison, ces faits seront connus dans le monde criminel. Ils deviendront la démonstration que le crime vaut la peine. Faites le calcul : faible chance d’être arrêté, faible punition si jamais ça arrive. Pourquoi se priver d’une activité payante ?

Ces délits peu punis deviennent l’école où nous préparons nos criminels endurcis de demain.