Garder la fibre québécoise dans un marché qui s'américanise

Dans le domaine des vitres d’auto, on a l’impression que quelques entreprises québécoises se partagent le marché, mais derrière les noms des bannières, les intérêts sont devenus américains dans bien des cas.

La famille Trudel, qui fait grandir Automod depuis 1987, est l'une des exceptions québécoises dans le tableau. Et elle aimerait que ça se sache davantage.

«Souvent, il faut encore se battre pour se faire reconnaître auprès des assureurs. La tendance est souvent de référer à des entreprises plus connues, mais le prix qu’un assureur paie chez nous est moins élevé que le prix de liste de plus gros joueurs, et on est Québécois», fait remarquer Nicolas Trudel, directeur de bannière et copropriétaire de la succursale de Lévis avec son frère Louis-Philippe.

Il fait partie d’une relève bien installée aux commandes d’Automod, avec ses cousins Charles et Steve, tandis que son père André et son oncle Robert se gardent un rôle de conseiller.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Bâtir un réseau en famille

Depuis qu'il est tout petit, Nicolas s’intéresse à l’entreprise, où il a commencé à travailler à temps plein en 2006, après des études en marketing et administration des concessions auto à Barrie, en Ontario. Il a fait ses premières armes au service à la clientèle, avant de prendre en charge le développement du réseau de franchises. Aujourd’hui, la famille Trudel possède trois succursales à Lévis et Québec, tandis que 25 franchisés à travers la province exploitent la bannière Automod.

Cette présence étendue a permis une accréditation auprès des compagnies d’assurance, qui représentent aujourd’hui environ le quart du chiffre d’affaires.

Dans les dernières années, il a fallu investir continuellement en formation pour s’adapter aux nouvelles technologies: réparer ou remplacer un pare-brise en 2023, c’est bien plus que de poser de la vitre, car il faut aussi remettre en fonction des détecteurs.

La pandémie et la pénurie de main-d’œuvre ont posé bien des défis dans le domaine de l’automobile, et si Automod a perdu quelques succursales parce que certains garages ont préféré se concentrer sur la carrosserie par manque d’employés, les ventes ont néanmoins continué de progresser grâce au soutien et à l’accompagnement offerts auprès des franchisés. Chez les Trudel, on offre aussi des services de mécanique et de pneus, ce qui nourrit la croissance.

Marcel Tremblay / Agence QMI

En mode solution

«J’ai appris de mon père que chaque problème a une solution et qu’après une solution, il y aura sûrement un autre problème, mais on s’adapte et on jongle à travers les hauts et les bas», dit Nicolas Trudel.

Pour lui, travailler en famille a un caractère rassurant parce qu’il sent que chacun donne son 110% et que les forces complémentaires conjuguées donnent du souffle à l’entreprise.

«Quatre Nicolas ou quatre Steve, on aurait des lacunes! Mais ensemble, on fait une bonne équipe. On peut compter les uns sur les autres et on l’a vraiment réalisé en pandémie. Et on peut aussi compter sur beaucoup d’employés qui ont une grande expérience», reconnaît le jeune entrepreneur.

EN RAFALE:

Entreprendre pour toi, c’est...?

«Si on commence quelque chose, il faut le finir!»

Si tu pouvais changer un aspect de ton parcours, ce serait...?

«J’aurais étudié une année supplémentaire, comme ça, j’aurais eu quelques partys de plus et j’aurais eu mon bac!»

Tes passions hors du travail?

«L’entraînement physique et la course de barils à cheval. J’ai un côté compétitif et je suis actif.»