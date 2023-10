Gros besoins d’aide à domicile pour nos aînés

Je suis la proche aidante de ma mère qui a 85 ans et qui vit encore dans son logement. Une chance que j’habite près de chez elle, que je n’ai plus d’enfants à charge et que mon conjoint n’est pas malade et peut m’épauler, car je ne sais pas comment je pourrais arriver à tout faire pour la soulager.

Quand on a pris nos vacances l’été dernier, je me suis informée auprès de son CLSC pour savoir s’il y avait moyen d’avoir quelques heures de service pour ma mère par semaine, pendant nos trois semaines d’absence. Eh bien, la réponse fut un « NON » retentissant, « votre mère n’est pas assez malade pour ça. » Ça m’a jeté par terre. Est-ce possible qu’au Québec sur le plan des soins à domicile, on soit aussi en retard sur le principe de prévention ?

Une lectrice assidue de votre Courrier

Hélas, oui ! Dans un ultime rapport de la Commissaire à la santé et au bien-être paru récemment, il est écrit « ... que le Québec fait piètre figure par rapport au reste du Canada et aux autres pays de l’OCDE. Très peu d’importance est accordée aux soins préventifs avant que la personne ne devienne très dépendante des soins quotidiens. » Il ne faut pas hésiter à réclamer cette aide si on veut être entendu.