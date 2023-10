Infestation de punaises de lit en France: comment se protéger en voyage?

Vous prévoyez de voyager en France dans les prochaines semaines, mais vous vous inquiétez de l’infestation de punaises de lit qui touche le pays depuis plusieurs jours? Voici quelques conseils pour ne pas être confronté à ce nuisible lors de votre séjour.

Les punaises de lit font les gros titres de la presse internationale qui s’inquiète d’une épidémie à moins d’un an de la tenue des Jeux olympiques en France.

Santé Canada apporte quelques conseils pour éviter ces insectes de petite taille qui se nourrit du sang des êtres humains et des animaux pendant leur sommeil.

- Ne pas apporter son oreiller

«Il n'offre aux punaises de lit qu'une autre cachette et la possibilité de faire le voyage de retour avec vous», a souligné l’agence fédérale.

- Amenez de grands sacs de plastique

Il est aussi suggéré d’apporter de grands sacs de plastique qui peuvent se fermer hermétiquement si jamais vous devez vous séparer de vos affaires pendant le voyage.

- Utilisez de préférence des valises en plastique et claires

Si jamais vous avez des bagages en plastique de couleur pâle, privilégiez-les puisque les punaises de lit sont moins attirées par cette matière et cette teinte permet de mieux les détecter.

- Inspectez votre lieu d’hébergement

Une fois arrivé à votre logement, inspectez l’endroit avant d’apporter vos bagages et ne les déposez surtout pas sur votre lit.

Évitez aussi de placer des effets personnels sous un lit et ne rangez pas vos chaussures dans un endroit fermé.

- Inspectez vos affaires avant de repartir

Avant de repartir, inspectez soigneusement vos bagages et toutes vos affaires. Lavez les vêtements à l’eau chaude, même s’ils n’ont pas été portés.

Pour les articles non lavables, chauffez-les dans la sécheuse pendant 30 minutes à la température la plus élevée possible.

Vous pouvez aussi passer l’aspirateur dans vos valises et jeter tout de suite le sac de l’appareil une fois l’opération terminée.