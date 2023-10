L’amour, l’humour et le rire étaient la fondation de notre famille

Sam Breton, diplômé de l’École nationale de l’humour en 2013, est originaire de Laurier-Station, situé dans le comté de Lotbinière.

Sa mère, Sylvie, une maman monoparentale, son frère, Kaven, sa sœur, Mélanie, et lui, qui n’avait que 4 ans, ont déménagé à Saint-Janvier-de-Joly. Sa mère a rencontré son futur conjoint, depuis maintenant 30 ans, Daniel, que Sam considère comme un père.

Tu demeurais sur une ferme.

Étant le plus jeune de la famille, je faisais les foins et les roches. Même après le party de Noël, un peu arrosé, qui se terminait aux petites heures du matin, mes parents se levaient tôt le matin pour faire le train sur la ferme et tirer les vaches.

Tu cuisinais à l’âge de 12 ans.

Ma mère m’a appris tout jeune à cuisiner. C’était important pour elle que je devienne autonome.

Tu faisais l’entretien de ta chambre.

Tous les samedis matin au son de Ginette Reno, Sylvain Cossette, Isabelle Boulay et Joe Dassin, maman venait vérifier mon travail qui devait être presque impeccable si je voulais aller jouer au hockey.

Tu as assisté à ton premier match des Nordiques à l’âge de 5 ans.

Je portais fièrement mon chandail des Nordiques et je tenais dans mes mains le fanion de l’équipe. J’étais ému par la fraîcheur et l’odeur de la glace, de voir les filets et entendre les coups patins. Encore aujourd’hui, quand j’assiste à un match de hockey en Floride avec mes parents je suis toujours ému.

Tu jouais au mini-hockey dans la cuisine.

J’adorais jouer au mini-hockey dans la cuisine. Avant et après mon match de hockey dans une ligue, je jouais au hockey dans le sous-sol de la maison ou dans la cour de la maison. J’ai joué jusqu’au niveau junior A.

Tu étais un client régulier au Marché Sports aux Puces.

Je portais souvent l’équipement de mon frère, dont ses patins. Parfois, je devais aller au Marché Sports aux Puces pour m’équiper.

Les vacances familiales.

Nous aimions faire du camping au Québec, mais jamais plus loin que deux heures de route de la ferme en cas d’urgence.

Tu as travaillé à l’épicerie Metro à Laurier-Station.

J’avais 14 ans, et mes parents voulaient que j’apprenne à travailler sous les ordres d’une personne autre qu’un membre de la famille. J’ai débuté comme commis emballeur, ensuite dans le département des fruits jusqu’à la fin de mes études au Cégep Beauce-Appalaches.

Étais-tu tannant à l’école ?

Je dirais plutôt un comique assidu qui voulait faire rire mes collègues de classe, mais surtout, mes profs. D’ailleurs, mes profs m’ont décrit comme un meneur autant avec « les nerds, les bums et les cool ».

Ton premier spectacle était celui de Dominic et Martin.

Ma mère m’avait donné comme cadeau des billets au spectacle de Dominic et Martin à la Salle Albert-Rousseau. Après le spectacle, je cherchais une réponse à l’intérieur de moi-même à savoir pourquoi j’avais aimé le spectacle.

Tu as eu ta réponse quelques années plus tard.

Au secondaire, j’ai interprété sur scène le rôle du jeune vietnamien dans le film de La Guerre des tuques. Au moment que j’ai entendu le rire des gens après mon entrée sur la scène, j’ai compris à ce moment-là que je voulais devenir un humoriste.

La réaction de tes parents.

Lors de l’entracte, j’animais la foule pendant qu’on vendait des billets de tirage moitié-moitié. À mon arrivée à la maison, mes parents avaient compris mon désir de devenir un humoriste.

Tu demeurais dans un petit appartement au cégep.

Ma copine et moi avions le luxe de vivre dans un 1 1⁄2. Laver la vaisselle, faire l’épicerie et laver mon linge, heureusement, j’avais appris à faire ces besognes plus jeune.

Le retour chez toi n’était pas facile après ton cégep.

Les murs de ma fondation personnelle se sont effondrés. Ma copine et moi, on s’est laissés. Il était hors de question que je retourne vivre chez moi. Heureusement, un de mes amis avait un appartement à me louer dans son sous-sol.

Un retour à temps plein chez Metro.

Pendant deux ans, après mes études au cégep, j’ai fait un retour au Metro comme responsable de l’entrepôt. Je donnais des spectacles d’humour dans des mariages, les bars et les restos. Une petite semaine de travail de 60 heures sans oublier mes matchs de hockey.

Le 31 décembre 2010 à minuit.

Je ne voulais pas fêter l’arrivée de la nouvelle année avec mes amis. Soudainement à minuit, j’ai réalisé que la vie va t’aider seulement si tu veux t’aider. J’ai décidé de m’inscrire à l’École nationale de l’humour à Montréal.

Encore une fois, un ami t’a aidé à te trouver un logement.

Je me suis retrouvé sur la rue Dufresne, près d’Ontario, dans l’est de Montréal. J’ai adoré le quartier alors que j’ai découvert aussi les autres quartiers grâce au plan de la ville, en papier, que j’avais déposé sur la table de cuisine.

Tu es très émotif lors de ta première journée à l’École nationale de l’humour.

Le choix de ma vie était devant moi. Le petit gars de Laurier-Station commençait à vivre son rêve. J’étais très ému, mais aussi heureux d’entreprendre une carrière que j’aimais.

Les quatre mousquetaires de l’École de l’humour.

Jay Du Temple, David Beaucage, Katherine Levac et moi étions comme les quatre mousquetaires. Ils m’ont permis de découvrir Montréal. Nous donnions des spectacles d’humour lors de réceptions, dans les bars et les restos. Plus qu’une fois nous allions dans les bars pour voir des spectacles et nous amuser.

Tes parents t’ont inculqué de belles valeurs.

Dans les bons moments ou dans les moments tristes et difficiles, l’amour, l’humour et le rire étaient la fondation de ma famille.