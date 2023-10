Au moins 40 morts en Inde: tout savoir sur les crues de lacs glaciaires, un danger imprévisible

Les autorités indiennes font état d'au moins 40 morts dans des crues soudaines provoquées par le débordement d'un lac glaciaire de l'Himalaya, un phénomène de plus en plus fréquent avec le changement climatique, selon les scientifiques.

Voici un point sur les crues de lacs glaciaires et les risques qu'elles font peser sur les populations de plusieurs régions d'Asie:

Qu'est ce qu'une crue de lac glaciaire?

Une crue ou une vidange brutale de lac glaciaire est la libération soudaine de l'eau qui s'est accumulée dans d'anciennes vallées glaciaires.

Ces lacs sont formés par le recul des glaciers, un phénomène naturel accentué par les températures plus chaudes dues au changement climatique d'origine humaine.

L'eau provenant de la fonte des glaciers est souvent canalisée vers les rivières, mais la glace ou l'accumulation de débris peuvent former un barrage naturel, derrière lequel se forme un lac glaciaire.

Si ces barrages naturels sont rompus, de grandes quantités d’eau peuvent s'échapper soudainement des lacs, provoquant des inondations dévastatrices.

Qu'est-ce qui cause ces ruptures?

Les barrages naturels qui retiennent les lacs glaciaires peuvent être rompus pour diverses raisons, selon Lauren Vargo, experte en glaciers et scientifique au Centre de recherche antarctique en Nouvelle-Zélande.

Les causes peuvent être «une avalanche de neige, ou un glissement de terrain provoquant une vague dans le lac, ou un remplissage à l'excès du lac (...) à cause de la pluie ou de la fonte des glaciers», a-t-elle expliqué à l'AFP.

Parfois, le barrage se fragilise progressivement au fil du temps ou est rompu à la suite d'un événement tel qu'un tremblement de terre. Les ruptures sont très imprévisibles, «parce qu’elles peuvent être causées par un grand nombre de facteurs différents», a-t-elle ajouté.

Quel est l'impact du changement climatique?

Le changement climatique entraîne la disparition des glaciers. La moitié des 215 000 glaciers de la planète devrait fondre d'ici la fin du siècle, même si le réchauffement peut être plafonné à 1,5 degré Celsius.

Le volume des lacs glaciaires a bondi de 50% en 30 ans, selon une étude de 2020 basée sur des données satellite.

Plus les lacs se forment et plus ils sont grands, plus ils représentent un risque pour les populations en aval.

Le changement climatique n'entraîne pas seulement la création de lacs glaciaires, mais peut également créer des conditions entraînant des ruptures de barrages.

«Les inondations peuvent être causées par la fonte des glaciers ou par des fortes précipitations. Nous savons que cela se produit davantage à cause du changement climatique», relève Lauren Vargo.

Quelle est la dangerosité de ces crues?

Le danger spécifique aux crues des lacs glaciaires est lié à leur imprévisibilité.

«La probabilité qu'un lac libère une crue subite est difficile à quantifier avec précision sans études détaillées et localisées», avertit une étude internationale consacrée cette année au sujet.

L'étude, publiée dans Nature Communications, indique que 15 millions de personnes vivent à moins de 50 kilomètres d'un lac glaciaire et à moins d'un kilomètre d'une inondation potentielle due à une brèche.

Le risque le plus élevé se rencontre dans les «hautes montagnes d'Asie», une zone qui couvre partiellement 12 pays dont l'Inde, le Pakistan, la Chine et le Népal.

Cela s'explique en partie par le fait que davantage d'habitants vivent à proximité des lacs glaciaires dans la région que dans d'autres parties du monde, ce qui rend les délais d'alerte encore plus courts.

Mais cela reflète également la vulnérabilité de ces populations, qui peuvent être plus pauvres et moins préparées à faire face à l'arrivée soudaine de crues catastrophiques.

