Les larmes de Pascal Bérubé

Une image me colle en tête depuis la victoire du Parti Québécois dans Jean-Talon.

Cette image, c’est celle de Pascal Bérubé, ému jusqu’aux larmes, les mains en signe de prière, implorant, j’imagine, que ceci ne soit pas un rêve.

Quelque chose d’émouvant sortait de cette image.

Lui, témoin de tous les déboires du PQ depuis une décennie, qui voit son parti renaître de ses cendres.

On décrit cette victoire d’abord comme celle du chef Paul St-Pierre Plamondon et d’un jugement porté contre le gouvernement Legault, faute d’inconstance et d’arrogance.

Soit.

Mais de ce conte de fées péquiste, n’omet-on pas un acteur de premier plan ? Je parle ici de Pascal Bérubé, l’infatigable député de Matane.

Le résistant

Retour en arrière. Entre 2018 et 2022, tout le monde quittait le navire péquiste.

Pascal Bérubé, lui, a pris la décision de s’accrocher, coûte que coûte.

On disait que c’était La Fin de l’histoire et le Dernier Péquiste. Le dernier des mohicans, quoi.

Bérubé aurait bien pu déserter.

Comme bien de ses collègues qui, logiquement, ont décidé de lâcher le morceau, ou bien sauté la clôture pour devenir ministres ou employés politiques à la CAQ.

Pas un secret pour personne, Pascal Bérubé aurait pu devenir ministre caquiste.

La CAQ et le PM Legault ont dû lui faire toutes sortes de belles promesses pour qu’il se joigne au gouvernement.

La CAQ souhaitait liquider ce qui restait du PQ, durant son premier mandat.

On se disait que si même l’indomptable Bérubé quittait le navire, c’était probablement la fin.

Les Matanais étant probablement plus bérubiste que péquiste, le PQ aurait probablement été rayé de la map électorale.

Or, il est resté, incorruptible dans ses convictions, qu’il défend toujours avec sa maestria habituelle.

Aujourd’hui, Pascal Bérubé incarne une forme de noblesse politique. Et sa courageuse constance est une des causes de la renaissance péquiste.

PLQ, QS

C’est au tour d’autres partis, le PLQ et QS dans une moindre mesure, de faire une promenade dans le désert.

Bérubé peut leur servir d’exemple. Rester fidèle à ses convictions, ça peut être dur à court terme, mais à terme, ça paie toujours.