Les sosies de Bruce Lee en vedette au Festival du nouveau cinéma

Saviez-vous qu’il existe des centaines de films de kung-fu mettant en vedette des clones de Bruce Lee? Pour souligner le 50e anniversaire du décès du plus grand maitre d’arts martiaux du cinéma mondial, le Festival du nouveau cinéma (FNC) présente une série de films issus du phénomène de la «Bruceploitation»....

• À lire aussi: Cinq films à voir au Festival du nouveau cinéma

La «Bruceploitation»? C’est le nom donné à ce sous-genre cinématographique créé à la fin des années 1970 qui consistait à faire perdurer l’oeuvre de Bruce Lee en produisant des films mettant en vedette ses nombreux sosies.

Dans le cadre de sa 52e édition, le FNC présente ces jours-ci trois films de la «Bruceploitation» mais aussi le classique Enter the Dragon (avec le vrai Bruce Lee) et le documentaire Enter the Clones of Bruce, qui se penche sur le phénomène des sosies du célèbre acteur et icône des arts martiaux.

«Même si j’ai grandi avec le cinéma asiatique et les films d'arts martiaux, je ne connaissais pas nécessairement le phénomène des clones de Bruce Lee, admet Julien Fonfrède, programmateur au FNC, en entrevue au Journal.

«C’est une histoire complètement folle [qui est racontée dans le documentaire Enter the Clones of Bruce]. Bruce Lee était une star internationale comme il n’y en a pas eu beaucoup. Donc, quand il meurt au sommet de sa gloire, en 1973, tout le monde en veut encore.

«L’industrie du cinéma de Hong Kong est alors obligée de se poser la question: mais qu’est-ce qu’on fait? Il fallait trouver une solution pour le monde entier... Ils se sont donc mis à chercher des gens qui pouvaient remplacer Bruce Lee... même si personne ne peut vraiment remplacer Bruce Lee!»

«Une étoile filante»

C’est ainsi que sont apparus des acteurs comme Bruce Le, Bruce Li et Bruce Leung, trois des plus célèbres sosies de Bruce Lee. Le FNC présente d’ailleurs deux films mettant en vedette Bruce Le: Challenge of the Tiger (1980) et Ninja Strikes Back (1982).

«Des films avec des clones de Bruce Lee, il y en a des centaines et des centaines, lance Julien Fonfrède. Et ils sont tous les plus fous les uns que les autres parce que ce sont des scénarios qui ont été écrits sur un coin de nappe rapidement!»

Photo fournie par le FNC

L’année 2023 marque le 50e anniversaire de la disparition de Bruce Lee, décédé en juillet 1973 à l’âge de 32 ans des suites d’un œdème cérébral d'origine allergique (selon le diagnostic rendu public à l’époque).

Pour Julien Fonfrède, il allait de soit que le FNC rende hommage à cette légende du cinéma d’arts martiaux.

«On ne pouvait pas passer à côté de la disparition de cet acteur qui a été une étoile filante mais qu’on reconnait partout dans le monde. C'est simple, tout le monde connait Bruce Lee! Et pour moi, les films qu'il a fait, c'est du très grand cinéma.»

Le FNC se poursuit jusqu’au 15 octobre. Pour plus de détails sur la programmation : nouveaucinema.ca.