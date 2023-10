Lise Dion reçoit la médaille du Député

Lise Dion a été médaillée et honorée par les députés de l’Assemblée nationale, jeudi, au Salon bleu.

Celle qui détient aujourd’hui le titre de l’humoriste féminine ayant vendu le plus de billets en carrière au Québec s’est vu décerner la médaille du Député, qui vise à reconnaître le mérite d'une personne ou d’un organisme ayant mené une action exemplaire et utile pour le bien de la communauté. Il s'agit d'une initiative du député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au ministre de la Culture et des Communications, Samuel Poulin.

Ce dernier était d’ailleurs présent pour lui remettre sa distinction en compagnie du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

«Si j’ai l’honneur de recevoir cette reconnaissance aujourd’hui, c’est grâce au public qui me suit depuis 35 ans. Je le partage avec chacun d’entre vous pour votre confiance et fidélité», a déclaré l’humoriste lors de l’événement. Elle était pour l'occasion entourée de ses proches.

Plus tôt cette année, les élus avaient adopté à l’unanimité une motion visant à souligner la contribution de Lise Dion à la culture québécoise.

La motion devait entre autres reconnaître l’humoriste comme étant une pionnière de l’humour au Québec, et particulièrement pour la place des femmes, ainsi que souligner sa capacité à faire rire autant que réfléchir à travers ses différentes œuvres.