L’OSQ et le rap québécois sur la même scène: il faut faire ça plus souvent

Ce n’était pas qu’un mariage entre la musique classique et le hip-hop, vendredi soir au Grand Théâtre de Québec; c’était un mélange des générations, un mixe de plusieurs univers, et le moyen parfait de démocratiser un style musical encore trop niche.

L’Orchestre symphonique de Québec et les légendes du rap de la Belle Province ont offert un concert plus qu’intéressant, et même le si le Grand Théâtre était loin d’être rempli; l’image de la foule, vue du ciel, était assez unique en son genre. On y voyait des têtes blanches, des nostalgiques dans la trentaine, casquette vers l’arrière, qui sortaient en couple ou en famille, ainsi que plusieurs adolescents qui portaient des gilets du 83.

Marieme a excellé dans son rôle d’animatrice de la soirée, mais pas autant que lors de son interprétation de Brûler les Ponts, pour laquelle elle était accompagnée de son confrère de Limoilou, Souldia. La voix puissante de la chanteuse-rappeuse se posait à merveille sur les crescendos de l’OSQ pour amener encore plus d’émotions à la chanson.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Le grand frère de Marieme, Webster, a offert la plus puissante prestation de la soirée avec son morceau Qc History X. L’historien spécialisé et rappeur a délivré ses textes avec précision et acharnement, et son rap engagé n’a été que propulsé par les notes de l’OSQ.

Sans Pression a clairement créé le plus d’engouement auprès des spectateurs. Celui qu’on surnomme le parrain du rap québécois était en pleine forme pour se lancer sur Territoire Hostile, un des morceaux les plus emblématiques du hip-hop de notre province.

Le trio Muzion est venu poser la cerise sur cette belle soirée en interprétant l’hymne aux saveurs d’Haïti qui se démarque encore parmi les chansons de leur répertoire. Le son festif s’est poursuivi pour accueillir tous les artistes sur scène; une scène qui était empreinte de fierté et d’un grand sentiment d’accomplissement, comme le mentionnait T-Mo, du 83, en entrevue avec Le Journal jeudi.

Le 83, ce collectif rap qui avait choqué le showbiz québécois en 2002 en interrompant le Gala de l’ADISQ, a interprété son classique J’fais ce que j’peux, au grand plaisir de la foule qui était debout les mains en l’air. Comme ce fut le cas avec les autres morceaux, les instruments de l’orchestre ne faisaient qu’accentuer le poids des textes véhiculés par les MC.

Deux autres facettes du hip-hop, le DJing et le break dancing, ont été exploitées lors de ce fructueux mariage des cultures. L’initiative de mélanger le son des tables tournantes de DJ Fade Wizard à l’orchestre était ambitieuse, mais malgré les talents indéniables des deux côtés, il y a encore place à l’amélioration pour que cette idée au grand potentiel soit exploitée pleinement.

L’alignement de ce soir était parfait et représentait très bien les 40 ans de hip-hop de notre province, cependant, les MC de Québec et ceux de Montréal auraient pu s’échanger la scène plutôt que d’être présentés d’un côté et l’autre de l’entracte.