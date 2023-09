Matelas Dauphin: pas le temps de dormir!

Quand Réal Thériault a démarré Matelas Dauphin il y a 53 ans, lui et son épouse n’avaient pas beaucoup le temps de dormir.

Ils ont travaillé 364 jours par an les premières années, ne s’arrêtant qu’à Noël et pour mettre au monde une belle grande famille, dont les enfants participent aujourd’hui à la relève.

«On va reprendre le flambeau bientôt. La retraite de Réal est prévue en décembre», dit Steven Thériault, qui occupe le poste de directeur général et travaille dans l’entreprise familiale à temps plein depuis 1992.

Quand il est arrivé, après ses études universitaires en relations industrielles, le Québec était en récession et le seul boulot disponible, c’était celui de livreur. Il y avait alors seulement trois ou quatre magasins de matelas, neuf fois moins qu’aujourd’hui.

«Moi, j’ai toujours voulu travailler pour la compagnie et je l’ai dit à mon père très jeune. Réal m’a dit que si je voulais ça, je devais aller à l’université et faire au moins un bac. Il a bien fait, car sinon je n’aurais probablement pas étudié!» confie le fils.

Du porte-à-porte dans les campagnes

Réal Thériault lui-même était entré dans l’univers du commerce pendant ses propres études en dessin industriel. Un de ses beaux-frères avait une compagnie de matelas. Réal s’est mis à lui en acheter. Il remplissait un camion et partait faire du porte-à-porte dans les campagnes pour les revendre.

Après son mariage, tout jeune papa, il a décidé de démarrer sa propre usine de fabrication.

«J’ai dit à mon épouse qu’on allait les faire nous-mêmes nos matelas. J’ai loué un local à Charny. Du jeudi au dimanche, on fabriquait des matelas. Le dimanche soir, je sortais le camion et je repartais sur la route, vers le Nouveau-Brunswick ou le Lac-Saint-Jean pour aller les vendre», se rappelle-t-il.

Ça a duré une douzaine d’années et une équipe d’une dizaine de vendeurs itinérants sillonnait les routes de la province avec ses stocks de Matelas Dauphin.

«En 1968-69, les femmes étaient beaucoup à la maison et nous étions bien reçus. Après, dans les années 1980, elles sont allées sur le marché du travail et il n’y avait plus grand monde à la maison, alors il a fallu penser autrement», se souvient l’homme d’affaires.

Ouvrir des magasins

C’est ainsi que Matelas Dauphin a fait son entrée dans le commerce de détail avec un premier magasin sur la rue Saint-Joseph. Il y en a aujourd’hui 27 partout au Québec et deux usines fabriquent la marchandise. L’entreprise vend aussi des matelas aux hôpitaux, aux hôtels et à l’industrie du camionnage.

«Souvent, le monde nous dit que c’est beau où on est rendus, mais ça se bâtit d’un jour à l’autre. Aurait-on pensé jusqu’où on irait? C’est juste arrivé en essayant d’aller de l’avant, d’un jour à l’autre», philosophe Réal Thériault, en songeant aussi que la fidélité de plusieurs employés a aidé.

«C’est comme une famille. On a un employé qui va fêter 50 ans chez nous! Beaucoup ont 30 ans d’ancienneté», souligne Steven.

Le secret? «Il ne faut jamais qu’ils nous voient comme des boss, mais comme des chums, des amis, des coachs! On les connaît tous et on s’intéresse à eux et on les valorise», dit Réal, qui aime commencer ses journées dans le plaisir.

EN RAFALE

Entreprendre, pour vous, c’est...?

Réal: «Commencer un projet et mettre l’énergie pour le réaliser. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu y mettes des heures et si tu analyses trop, tu ne partiras jamais en affaires.»

Si vous pouviez changer une chose dans le monde, ce serait...?

Réal: «Voir plus de jeunes passionnés qui ont du plaisir à travailler.»

Vos plus grandes passions hors du travail?

Réal: «Collectionner les œuvres d’art, la chasse, la pêche, la forêt.»

Steven: «La forêt, la pêche, la moto et les voyages. Avec ma conjointe, on voyage beaucoup en famille.»