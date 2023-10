Michel Sardou souffre d'une angine et reporte deux concerts en France

Souffrant d'une angine, Michel Sardou a annoncé vendredi le report de deux dates de sa toute nouvelle tournée, vendredi et samedi au Mans et à Angers.

Les concerts du Mans (Antarès) et d'Angers (Arena Loire Trélazé) sont reportés au 27 février et 9 mars 2024, a annoncé le chanteur sur Instagram, ajoutant que lui et ses producteurs étaient « désolés pour la gêne occasionnée ».

Michel Sardou, 76 ans, venait d'entamer mercredi cette nouvelle tournée, « Je me souviens d'un adieu », avec un concert à Rouen.

La tournée de plus de 60 dates doit s'étendre jusqu'en mars 2024, avec notamment deux concerts à Paris La Défense Arena, plus grande salle fermée d'Europe (jusqu'à 40.000 places).

La prochaine date annoncée est le 10 octobre à Bruxelles. Michel Sardou est attendu à Montréal et Québec les 27 et 28 octobre.

Sardou, l'un des plus gros vendeurs de disques de la chanson française, avait annoncé en 2017 sa décision d'arrêter de chanter, sur laquelle il est finalement revenu.

Sa précédente tournée, achevée en 2018, a réuni plus de 450 000 spectateurs.

