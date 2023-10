Le tournoi de golf de la Fondation de la Famille Roberto Pietrovito, qui s’est déroulé au golf Laval-sur-le-Lac, a amassé la somme de 175 000 $ au profit de Moisson Montréal, la banque alimentaire de l’île de Montréal. L’organisme transite annuellement plus de 20 millions de kilos de denrées de toutes sortes.

Chaque mois, 898 381 demandes d’aide alimentaire sont comblées. Les anciens capitaines du Canadien, Guy Carbonneau et Serge Savard, sont en compagnie de Sandra Mintz, David Iasenza et Alessandra Finocchiaro.

PLANiT Construction est un partenaire majeur de la Fondation. Sur la photo : Claudio Stabile, Emilio Stabile, Joseph Ippolito et Santo Ippolito, de généreux partenaires.

Les enfants représentent 36 % des bénéficiaires de Moisson Montréal. La famille Cesta, dont Nino, Nicholas, Johanne Catalano et Vince Cesta, est un partenaire majeur dans le cadre du tournoi.

Sur la photo, on voit les membres de la famille Pietrovito. Gianluca Carozza, Luca Carozza, Roberto Pietrovito, Ryan Favretto et Mario Magri sont entourés de Melissa Pietrovito, Sofia Carozza, Rosanna D’Astolfo, Cynthia Pietrovito et Angelica Pietrovito.

Giulia Cefaloni et son époux, Peter Pomponio, des donateurs majeurs, sont entourés de Vincent Gavrielatos, Kayla Pomponio, Christina Pomponio, Brianna Chieco et Nicholas Pomponio.

Un des partenaires majeurs du tournoi, Giovanni Paoletti, de la firme de comptables Paoletti, Graciopo, Therrien, est entouré de Luisella Aristeo, Lena Della Rocca ainsi que de Maggie Borowiec et Marion Barbier, de Moisson Montréal.

Alessandra Mylonakis et, à sa gauche, son fiancé, Angelo Chiappetta, un fier partenaire de la Fondation, sont entourés de Roberto Manago, Alain Chantelois, Dary Laflamme, Guy Carbonneau et Michel Bergeron.