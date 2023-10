Morte sans soins: son mari reconnu coupable d'homicide involontaire

Un jury estime qu’un homme de Terrebonne a négligé de fournir les soins nécessaires à sa femme quasi paralysée jusqu’à ce qu’elle décède dans des circonstances horribles et l’a ainsi condamné pour homicide involontaire.

Johanne Bilodeau a été transportée d’urgence à l’hôpital le 23 septembre 2020 alors qu’elle gémissait de douleur. La femme de 58 ans quasi paralysée après un accident vasculaire cérébral est décédée moins de 24 heures plus tard d’un choc septique à cause d’une infection généralisée.

Son mari Bruno Turcotte, qui en avait la responsabilité, a été accusé d’homicide involontaire pour avoir négligé de lui fournir les soins de base et médicaux dans les semaines et mois avant son décès.

Après huit jours de délibérations à son procès, le jury a ainsi reconnu l’homme de 61 ans coupable au palais de justice de Laval.

Les 12 jurés n’ont ainsi pas retenu la version de la défense, qui a notamment plaidé que Turcotte avait fait du mieux qu’il pouvait avec les ressources qu’il avait.

Rappelons que Johanne Bilodeau est arrivée à l’hôpital dans un état lamentable. Cheveux sales, ongles longs et crassés, jambes et mains croûtées: son hygiène corporelle était déficiente, ont décrit plusieurs infirmières lors du procès.

Depuis son AVC en 2011 qui l’avait laissée avec de lourdes séquelles l’empêchant de se déplacer, de se nourrir et de s’hydrater par elle-même, la dame était complètement dépendante de son mari.

Quelques heures avant son décès, Mme Bilodeau était dénutrie, déshydratée et son corps paraissait amaigri. Elle avait également neuf ulcères dans le dos, des plaies infectées jusqu’aux os et une fistule laissant couler du pus.

Turcotte avait refusé à plusieurs reprises l’offre de services supplémentaires du CISSS.

Il restera en liberté jusqu'aux représentations sur sentence, qui auront lieu plus tard ce mois-ci.

–Avec Camille Payant