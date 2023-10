Projet de loi C-18: Google se prépare à exclure les sites d'information canadiens de ses moteurs de recherche

OTTAWA – Google se prépare à exclure les sites d’informations canadiens de ses moteurs de recherche, dès le mois de décembre.

Après des mois des discussions avec le gouvernement, le géant du web est toujours insatisfait de la Loi concernant les plateformes de nouvelles en ligne (C-18).

«Malheureusement, les règlements proposés ne parviennent pas à résoudre suffisamment les problèmes structurels critiques du projet de loi C-18 qui, malheureusement, n'ont pas été résolus au cours du processus législatif», a déclaré Shay Purdy, le porte-parole de Google.

L’entreprise réclame des changements de fond, sans quoi elle imitera Meta (Facebook) qui bloque tous les sites d’information canadiens depuis début août.

Plutôt que de rémunérer les médias ou de s’entendre avec eux individuellement, Google les exclura en bloc d’ici l’entrée en vigueur de la loi, le 19 décembre.

La législation prévoit que Meta et Google versent environ 230 millions $ dans le secteur des médias au Canada afin de pouvoir continuer à partager leurs articles.

Mercredi, la ministre du Patrimoine Pascale St-Onge avait signalé avoir bon espoir de parvenir à s’entendre avec Google.

«J’ai encore confiance qu’on va s’entendre avec Google. Les canaux de communication sont ouverts», déclarait-elle.

Mais lors d’une rencontre avec les médias vendredi après-midi, les porte-parole du géant américain ont expliqué que les deux partis avaient des positions encore bien trop éloignées à ce stade pour s’entendre.

Ils ont indiqué avoir soumis lundi au gouvernement un document détaillant les inquiétudes et les requêtes de l’entreprise, communication restée sans suite à ce jour, ont-ils dit.

Ils ont souligné qu’accepter les conditions d’Ottawa les obligerait à se soumettre aux mêmes conditions ailleurs dans le monde, ce qu’ils refusent catégoriquement affirmant ne pas tirer de revenu significatif du partage des nouvelles.

«Nous avons été et serons engagés et transparents avec le gouvernement concernant nos préoccupations et nous attendons la publication du règlement final», a assuré M.Purdy.