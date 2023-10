Un Hongkongais a été condamné vendredi à quatre mois de prison pour avoir importé des livres pour enfants jugés « séditieux », décrivant les militants prodémocratie de la ville comme des moutons défendant leur village contre les loups.

Après les manifestations de masse en faveur de la démocratie à Hong Kong en 2019, les autorités ont rétabli le délit de sédition, datant de l’époque coloniale, et envoyé en prison des dizaines d’habitants de l’île pour ce motif.

Kurt Leung, employé de 38 ans d’une société financière, a été condamné à quatre mois de prison par un tribunal de Hong Kong après avoir plaidé coupable d’ « importation de publications séditieuses », selon un journaliste de l’AFP sur place.

Les procureurs avaient estimé que Kurt Leung et son patron avaient collaboré pour importer 18 livres illustrés - trois séries de six - du Royaume-Uni par courrier.

Kurt Leung avait reçu la livraison à son bureau et a été arrêté le 13 mars.

Ces livres illustrés à destination de jeunes lecteurs expliquent le mouvement prodémocratie de Hong Kong par le biais d’une fiction racontant comment des moutons tentent de défendre leur village contre des loups censés représenter Pékin.

Les livres risquent de transmettre « de fausses valeurs et des messages inexacts » aux enfants en décrivant Pékin comme « un envahisseur maléfique et barbare », a déclaré le juge principal Victor So dans son jugement.

L’avocat de la défense, Anson Wong, a souligné à l’audience qu’il n’y avait aucune preuve que les livres avaient été distribués ou que le prévenu avait des intentions séditieuses.

Dans une lettre adressée au tribunal, Kurt Leung a présenté « ses sincères excuses ».

Le délit d’importation de publication séditieuse est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement pour une première condamnation.

Ces dernières années, le délit de sédition a souvent été utilisé par les procureurs de Hong Kong parallèlement à une loi radicale sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020.

En septembre 2022, les créateurs de la série de livres « Le Village des Moutons » - cinq orthophonistes - ont chacun été condamnés à 19 mois de prison dans le cadre d’un procès pour sédition.