Vaccination pour la COVID-19: les pharmaciens attendent toujours les doses

Les doses de vaccins pour la COVID-19 sont livrées au compte-gouttes dans les pharmacies du Québec, ce qui entraîne le report de rendez-vous et de nombreux appels dans les succursales, à quelques jours du début de la campagne de vaccination.

«On travaille fort pour en avoir plus, plus vite, pour pouvoir ouvrir plus de plages, assure Benoit Morin, président de l’Association des pharmaciens propriétaires du Québec (APPQ).

«Mais on manque de prévisibilité. [...] C’est difficile de s’organiser d’avance parce qu’on n’est pas sûrs de ce qu’on va recevoir. [...] Il y a des plages qui sont ouvertes, mais pas autant qu’on le souhaiterait», avoue-t-il.

Beaucoup d’appels

Dans les pharmacies, le téléphone ne dérougit pas d’appels depuis quelques jours.

«Il faut que les gens soient patients avec les pharmaciens parce qu’on se fait appeler à la journée longue», avoue M. Morin, qui assure que tout le monde pourra recevoir sa dose «mais pas dans la première semaine».

La campagne de vaccination pour la COVID-19 va commencer le 10 octobre au Québec, alors qu’une recrudescence des infections est notée dans la province. Les Québécois doivent se rendre sur Clic Santé pour prendre un rendez-vous gratuitement dans une pharmacie ou dans un des 100 centres de vaccination.

Or, la plupart des pharmacies n’ont jusqu’ici reçu que 50 ou 100 doses du précieux vaccin. Plusieurs s’inquiètent donc de ne pas pouvoir honorer les rendez-vous à court terme.

En Outaouais, une pharmacie a même annulé les rendez-vous de ses patients.

« Nous n’avons toujours pas reçu le stock physique de vaccins, écrit-on dans un courriel envoyé le 3 octobre dernier aux clients. De plus, il semble que la RAMQ ne livrera qu’un petit pourcentage de notre commande initiale et que d’autres livraisons seront effectuées plus tard en novembre et décembre.»

Ainsi, les patients doivent essayer de reprendre rendez-vous plus tard, lorsque des plages horaires seront disponibles.

Deux vaccins, un rendez-vous

Par ailleurs, la double vaccination (grippe et COVID-19) complexifie l’organisation cette année. Les doses pour l’influenza sont déjà disponibles, mais la plupart des gens préfèrent attendre et prendre un seul rendez-vous pour recevoir les deux vaccins en même temps.

«C’est la complexité de cette année. Ça aurait été mieux plus vite plus tôt, mais tout le monde travaille fort, dit M. Morin. On essaie de tout faire en même temps pour vacciner tout le monde le plus tôt possible.»

La campagne de vaccination a été populaire dans les dernières semaines: près de 400 000 Québécois ont pris rendez-vous pour le vaccin de la COVID-19, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Selon l’APPQ, les pharmaciens reçoivent environ 40% de toutes les doses.

Les gens qui ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 depuis plus de six mois ou qui ont eu une infection sont admissibles au vaccin.

Patients prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19

Résidents de CHSLD où il y a beaucoup d’aînés

Gens de 60 ans et plus

Personnes immunodéprimées ou à risque de complications

Femmes enceintes

Travailleurs de la santé

Source: MSSS

