Washington expulse deux diplomates russes

Les États-Unis ont annoncé vendredi l'expulsion de deux diplomates russes, en représailles à l'expulsion par Moscou de deux diplomates américains le mois dernier.

«En réponse à l'expulsion infondée par la Fédération de Russie de deux diplomates américains de notre ambassade à Moscou, le département d'État a agi de même en déclarant personae non gratae deux responsables de l'ambassade russe aux États-Unis», a déclaré un porte-parole de la diplomatie américaine.

La Russie avait annoncé le 14 septembre l'expulsion de deux diplomates américains, accusés d'avoir servi d'agents de «liaison» pour un ex-employé russe arrêté en début d'année et soupçonné d'avoir transmis aux Etats-Unis des informations sur le conflit en Ukraine.

Washington avait dans la foulée promis de riposter en temps voulu, ce qui a donc été fait trois semaines plus tard.

Ces expulsions réciproques interviennent au moment où les relations sont au plus bas entre la Russie et les États-Unis, l'un des principaux soutiens financiers et militaires de l'Ukraine, où Moscou mène une offensive depuis février 2022.