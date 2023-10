LÉTOURNEAU, Jean-Guy



À l'hôpital Cité de la Santé, le 27 septembre 2023, est décédé monsieur Jean-Guy Létourneau.Il laisse dans le deuil son épouse Louisette, ses enfants Lynne et Danny (son épouse Diane); ses petits-enfants : Jean-Luc, Derek, Pierre-Paul et Jason ; ses arrière-petits-enfants : Brandon et Liv ; sa soeur Nicole, son frère Louis (feu Madeleine, Jeannine et Maurice) ; nièces et neveux, autres parents et amis(es).La famille vous accueillera le samedi 21 octobre 2023 de 15h00 à 19h00 au :LAVAL, H7E 2P7450-665-9770Une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 18h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.