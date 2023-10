SENÉCAL, Raymond



Le 24 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Raymond Senécal, époux de Andréa Serre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michelle (René Gazaille), Jocelyne (Jacques Tremblay) et Pierre (Debbie), ses soeurs Noëlla Perron et Jacqueline Cardinal, ses beaux-frères André et Jocelyn Serre, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 octobre de 13h à 17h30 au salon:425 CH. ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8www.dignitequebec.comUn hommage en sa mémoire sera célébré à 17h30 au salon.