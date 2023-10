RENAUD COURNOYER Jacqueline

RENAUD COURNOYER

À Montréal, le lundi 25 septembre 2023 est décédée, à l'âge deJacqueline Renaud, épouse de André Cournoyer.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Johanne), Renée (André), Lucie (André) et Jean, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, située au 5905 rue de Turenne, Montréal, H1M 1N4, le samedi 14 octobre 2023 de 9h30 à 10h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h30.