DEMERS, Martin



À Lacolle, le samedi 9 septembre 2023 est décédé, à l'âge de 50 ans, Martin Demers.Il laisse dans le deuil son père Jacques Demers, sa mère Micheline Millard, ses deux fils Samuel et Mikael, ses frères Gaétan et Éric (Heather), ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que ses confrères de travail et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 14 octobre 2023 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h30 au salon du complexe.