Voici 16 personnages pas fiables qui sèment le trouble dans vos séries québécoises préférées

On dit que les gens heureux n’ont pas d’histoire. Il faut donc leur faire quelques jambettes et les confronter à des personnages qui viennent troubler leur paix. Des personnages durs, intransigeants, ou encore manipulateurs ou narcissiques. Des gens habitués à gagner. Blessés. Ou carrément dangereux.

Isabelle Grégoire (Karine Gonthier-Hyndman) dans Avant le crash

Photo fournie par Bertrand Calmeau

Marc-André a ravalé sa culpabilité en faisant une généreuse contribution à une fondation en santé que dirige la riche héritière. En l’introduisant aux bienfaits de la philanthropie, elle s’immisce tranquillement dans sa vie, sa vie familiale. Lui qui s’était rapproché de sa mère. Marc-André n’est pas insensible au charme d’Isabelle, séduisante et libre. Vient-il de se mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait à nouveau lui faire perdre pied ?

Les frères Dupuis (Marc Beaupré et Guillaume Laurin) dans Plan B

Photo fournie par ici télé

Jessy n’a pas eu la vie facile. Il a purgé sa peine. Il tente maintenant de s’en sortir et d’aider ses parents à briser le cycle de la pauvreté. L’agence Plan B s’avère être une porte de sortie. Mais encore faut-il être capable de passer entre les manigances des frères Dany et Sylvain Dupuis, ses voisins à l’humour douteux. Ces joueurs de la petite criminalité sont insistants, difficiles à déjouer. Ils fréquentent le même HLM depuis si longtemps.

Jasmin Poupart (Hubert Proulx) dans Une affaire criminelle

Photo fournie par Eric Myre

Mécanicien, homme à tout faire, crack d’informatique, Jasmin détestait la police. Voisin d’un enquêteur, il l’épiait et filmait ce qui se tramait chez lui. C’est en se rendant à son garage lors d’une opération policière, que tout bascule pour Geneviève et sa partenaire Laurence. Celles-ci se rendent compte que Poupart en connaît beaucoup trop sur des enquêtes non résolues. Des affirmations qui ont engendré des menaces et forcé Laurence à tirer. Une enquête interne est déclenchée.

Tina (Brigitte Poupart) dans 5e rang

Photo fournie parBertrand Calmeau

C’est le désespoir de la dernière chance qui pousse Tina à tirer sur tout ce qui pourrait finalement la garder derrière les barreaux. Exit les bons principes, exit la couverture honnête. Les membres de sa garde rapprochée, s’ils ne sont pas morts, l’ont trahie. Seule Bagherra, une véritable tueuse, lui est fidèle et s’affaire à faire disparaître ceux qui oseraient la dénoncer. Tina a toujours eu une emprise sur Valmont. Est-ce la fin ? Et à quel prix ?

Claude Coupal (Caroline Néron) dans Stat

Photo tirée du Facebook de Stat

Les employés de l’Hôpital Saint-Vincent sont sur leurs gardes. Le ministère a mandaté une enquêteuse spéciale et personne n’en connaît la raison. Quand Claude Coupal débarque, tous constatent que les choses doivent être sérieuses étant donné son prestigieux pedigree. Elle est droite, confiante, intransigeante. Sa prestance intimide. Isabelle qui se voit reprocher des opérations qui dépassent son affectation a sans doute trop parlé pour se justifier. Chaque membre de l’équipe a trempé dans des histoires un peu sombres. Certaines ne sont toujours pas élucidées.

Xavier (Antoine Olivier Pilon) dans Aller simple

Photo fournie par Dany Taillon

Complètement obsédé par la pétillante actrice Ariane Duclos, Xavier fait tout pour se trouver sur son chemin. Un subterfuge lui permet de s’immiscer dans son groupe d’amis qui partagent une petite ferme écologique autonome. Si l’amitié et les questions éthiques étaient au cœur du projet, voilà que tout est ébranlé par cette visite qui se termine plutôt mal. Pour camoufler le drame, le groupe reste solidaire et multiplie les fausses pistes. Mais la peur les gagne, les faux pas se multiplient et les morts aussi. Qui mène l’opération ? Qui sera la prochaine victime et qui se cache derrière ces petits meurtres entre amis ?

Mireille (Julie Le Breton) dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Photo d’archives

La famille Larouche a éclaté sous le poids d’un secret. Un secret que Mireille connaît et qu’elle a préféré taire en s’exilant. Thanatologue appelée à s’occuper du corps de sa mère, son retour ranime des événements douloureux dont son frère aîné ne veut pas parler.

Joker (Pascal Tshilambo) dans Après le déluge

Photo fournie par Bell media

Criminel, leader d’une bande qui vole, fait du trafic de drogues et de médicaments, et opère par la force. Jefferson St-Aimé, dit Joker, n’entend pas à rire et sème la terreur dans le quartier. Il a entraîné son frère, Jay, dans la criminalité et garde une emprise sur lui. Il a de jeunes informateurs un peu partout. Au fil des épisodes, on se rend compte que tous les personnages sont, d’une façon ou d’une autre, liés à lui. Et s’il perd le contrôle, il peut devenir dangereux.

Me Biron (Marie-Laurence Lévesque) dans Indéfendable

Photo fournie par TVA

Procureure pour la Couronne, Me Biron se démène pour remporter ses causes sans empathie pour les accusés ni pour les avocats de la Défense. C’est une justicière certes, mais elle est sans demi-mesures. On l’a vu la saison dernière dans la triste histoire de Mme Panepinto. C’est actuellement Maxime qui subit sa cuisine. Ses interrogatoires sont serrés. Ses affirmations parfois de mauvaise foi. Avec elle, aucune nuance possible. Elle est la procureure qu’aucun avocat ne veut affronter.

Le bébé (Jacob Langlois – photo – en alternance avec Louka Richard) dans Sorcières

Photo fournie par Éva-Maude Tc

Si petit et pourtant il cause déjà bien des émois. Ce bébé abandonné, trouvé au cœur d’une forêt, ravive de douloureux souvenirs chez les membres d’une secte. Sa découverte permet de faire des parallèles avec un passé qu’on ne veut pas voir revenir. Il est la raison pour laquelle les sœurs Joe, Beth et Agnès doivent renouer 30 ans après avoir fui la commune de leur père.

Simon (Alexandre Goyette) dans Portrait-robot

Photo fournie par Yan Turcotte

Sous ses airs de gentils, Simon cache un secret. Le couple qu’il forme avec Anto dérange Elektra. Doux et attentionné avec le jeune enquêteur qui s’assume, Simon a un passé trouble et Anto ne peut y être insensible.

Black Bird Bouchard (Patrick Labbé) dans Alertes

Photo tirée de Facebook d'Alertes

En sortant de prison, le motard Black Bird Bouchard, incarcéré pour avoir tué un dirigeant de la mafia, a créé des remous. Sa sortie vient aussi fragiliser le confort de Cindy qui a contribué à son arrestation. S’il a promis à sa femme de rester tranquille, sa présence engendre un attentat dont son fils est la jeune victime. Bouchard ne devrait pas en rester là.

Édith (Micheline Lanctôt) et Hervé Dubois (Marc Messier) dans À cœur battant

Photos tirées du Facebook d’À cœur battant

Si Christophe et Gabrielle tentent d’aider des victimes comme des oppresseurs, c’est parce qu’ils ont eux-mêmes vécu ou été témoins de violence. C’est leur façon de faire le bien. C’est peut-être aussi leur façon de se réparer. Tous deux ont en commun d’avoir été victime d’un parent. Christophe a longtemps été abusé et violenté par sa mère, Édith, qui s’affaire davantage à jouer les victimes que les bourreaux. Et Gabrielle a été témoin du meurtre de sa mère par son père qui tente de lui demander pardon et espère une sortie de prison. Leurs parents leur jouent dans la tête et rendent nos sauveurs vulnérables.

Martha Conley (Micheline Lanctôt) dans Le temps des framboises

Photo d’archives

De son vivant, John arrivait à calmer sa famille et pouvait diriger la ferme à sa façon. Maintenant qu’il est mort, c’est sa femme, Elisabeth, qui doit constamment lutter contre sa belle-famille dont elle n’approuve ni les valeurs ni la façon de faire en ce qui a trait aux travailleurs saisonniers qui font rouler l’entreprise. Martha est la mère de John. Et une des propriétaires. Elle est intransigeante, dure, elle ne voit que la rentabilité. Elle influence ses filles et son fils qui doivent adhérer à ses pensées. Pour elle, les travailleurs n’ont aucun droit. Cette divergence entraîne une rivalité constante qui nuit à l’harmonie aux champs.