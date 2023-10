JETTÉ, Raymond



À l’hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne, le 24 septembre 2023, à l’âge de 95 ans, est décédé M. Raymond Jetté, demeurant à Repentigny, natif de Sainte-Julienne, il étaitl’époux bien-aimé de Mme Dolorès Rivest.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse de 72 ans de mariage, ses belles-soeurs Hortense Rivest Perreault, Marie-Mathe Pelletier Rivest et Alvana Froment Rivest, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances à l’église de Sainte-Julienne, le samedi 14 octobre à compter de 10h et les funérailles auront lieu en cette Église à 11h. L’inhumation de l’urne suivra au cimetière du même endroit.Direction funéraire :Gaston Pothel 450-839-3450