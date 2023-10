HUSEREAU, Guy



À Oka, le 28 septembre 2023 à l'âge de 91 ans est décédé M. Guy Husereau, époux de feu Monique Landry.Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Maria), Richard (Chantal), Sylvie (Tony), Chantal (Jean), Louis (Nathalie) et Isabelle (Daniel), ses petits-enfants : Stéphane, Sabrina, Christina, Sandy, Kim, Stéphanie, Tammy, Audrey, Sarah et Éliane, ses arrière-petits-enfants, sa conjointe Fleurette, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 octobre à compter de 9h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LACLes funérailles auront lieu samedi le 14 octobre à 11h en l'Église de Oka et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial (140 Rang Sainte-Sophie, Oka, Qc, J0N 1E0).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.