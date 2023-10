MESSIER, Paul



À Laval, le samedi 30 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé Paul Messier, époux de Jacqueline Ouellette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Mario et sa conjointe Manon et leurs enfants Julien, Laurent, Antoine et son premier arrière-petit-fils Léo, sa fille Julie et son conjoint Bruno et leurs enfants Thomas, Sarah, William et Viviane, son fils Sébastien et ses enfants Anna-Jaëlle et Marie-Anne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Salle St-Pierre du Mausolée St-Martin (édifice arrière des Espaces MEMORIA au 2159, boul. St-Martin Est, Laval,le samedi 14 octobre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à la salle à compter de 12h.Au lieu de fleurs, un don la Fondation Cité de la Santé serait apprécié.