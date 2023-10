BIENVENUE, Georges



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Georges Bienvenue, survenu le 8 août 2023, à l'âge de 75 ans, aux soins palliatifs de la Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu, résident de Chambly, époux de madame Nicole Drasse, fils de Lionel Bienvenue et de Gabrielle Langelier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses fils Benoît (Annie), Frédéric et Guillaume (Cindy), ainsi que ses neuf petits-enfants Thomas, Edouard, Sofia, Jéricho, Matteo, Mathieu, Amélia, Zachary et Léa. Il laisse également dans le deuil sa soeur Ginette (Jean Mercier), son beau-frère Jacques Munger (sa soeur feu Joanne), le fils de son épouse Michael (Nathalie) et leurs enfants Emma, Zoé et Ulrich, ainsi que ses nièces, neveux, autres parents et amis.Georges nous demande de remercier son "chum" de l'au-delà.Les arrangements ont été confiés au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111complexehr.comPour respecter les dernières volontés de Georges, il n'y aura pas de rassemblement à la maison funéraire.La famille tient à remercier les infirmières du CLSC Richelieu, ainsi que l'équipe en soins palliatifs de la Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur soutien et empathie.En sa mémoire, des dons à la Fondation Santé, ressources en soins palliatifs de la Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu, seraient appréciés.