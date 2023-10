THERRIEN, Roger



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Roger Therrien, survenu le 20 septembre 2023, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Mme Lise Bédard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Patrice), Liette (Richard), France, André (Marie-Stéphanie) et Jean; ses petits-enfants Martin (Karine), Vincent (Clara), Marie-Josée (Stéphane), Julie (Jérémie), Tanya (Etienne), Édith (Alain), Annie (Charles), Yanik (Samantha), Frédérique (Martin), Anne-Marie, Catherine (Michael) et Frédérique (Jean-Philippe), ses arrière-petits-enfants, Anabelle, Charles, Léa, Thomas, Juliette, Gabriel, Derik et Georges; son beau-fils Daniel (Line) et son fils Francis (Jynny). Également son frère Michel (Renée), sa soeur Pauline, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 octobre 2023, de 10h à 13h, à laUne cérémonie sera célébrée à la chapelle de la coopérative.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec.