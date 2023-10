TREMBLAY, Bernard



Décédé le 19 septembre 2023, il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Tremblay, ses enfants Sylvie, Marc, Richard, Caroline ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses neuf petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sa soeur, ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 14 octobre de 10h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie au 2500 ave des Perron, Laval, H7J 1G2.