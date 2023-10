BLAIS, Sylvain

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère Sylvain, le 25 août dernier, à l'âge de 62 ans.Depuis un an, tous les jours et jusqu'à la toute fin, il a fait face à la maladie avec un courage à toute épreuve et une force intérieure inébranlable. Il aurait tant voulu continuer à vivre et être parmi nous et reprendre le travail auprès de tous ceux qui avaient besoin de ses services. Son énergie, son enthousiasme et son merveilleux don de gagner l'affection des gens, partout où il passait, ne pourront être oubliés et vont nous manquer.Il laisse dans le deuil sa soeur Manon (Normand), son frère Michel (Lucie), ses nièces et neveux : Gabriel, Marion, Olivier, Rosalie, Marilou, son petit-neveu et sa petite-nièce : Charles et Bénédicte. Il laisse également dans le deuil ses amis et ses collègues de travail qui lui étaient si précieux.Il rejoint au Ciel ses parents Claude et Rita (Lavallée), son frère Pierre ainsi que le fils de Pierre, Jérémie.Paix à son âme et priez pour lui!Le samedi 14 octobre vous êtes conviés:à l'église Sainte-Maria-Goretti16228 Terrasse Sainte-Maria-Goretti, Montréalde 12h15 à 14h : expression des condoléancesde 14h à 15h : célébration religieuseSalle communautaire Sainte-Germaine-Cousinau 510, 55e avenue à Pointe-aux-Tremblesde 15h à 17h : BuffetPlutôt que des fleurs, un don serait apprécié à l'Institut de cardiologie de Montréal, https://fondationicm.org/les-facons-de-donner/, à la Société canadienne de la sclérose en plaques, https://spcanada.ca/ faire un don, ou au Sanctuaire du Sacré-Coeur et de Saint-Padre-Pio, https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/sanctuaire-du-sacr-coeur-et-de-saint-padre-pio