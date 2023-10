FORTIN, Lilianne



À Pointe-Claire, le 1er octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Lilianne Fortin, fille de feu Athanase Fortin et de feu Julienne Beaudoin.Elle laisse dans le deuil son ami André Vuillermet, sa fille: Diane Caouette (Raynald Boutin), ses petits-enfants: Dominic Boutin, Valérie Boutin et Alexandre Boutin, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : feu Gisèle (feu Eddy Rivest), feu Robert (Yvonne Lambert), feu Raymond, Gabrielle (feu Robert Gagnon), Jean-Paul (Denise Cardinal), neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 octobre 2023 dès 12h00 en l'Église de l'Île-Bizard, suivi des funérailles à 14h00, et de là, au cimetière Cap Saint-Jacques (Sainte-Geneviève).La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Lakeshore et la Résidence Excel soins de Sainte-Geneviève pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Lakeshore serait apprécié en la mémoire de Lilianne Fortin.