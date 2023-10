CHAMPAGNE, Adrien



La famille de Adrien Champagne a le regret d'annoncer son décès survenu le jeudi 30 mars 2023 à LeGardeur à l'âge de 81 ans, époux de feu Nicole Tremblay.Il laisse dans le deuil ses fils Alain (Martin) et Éric (Jessika), ses belles-filles Chantal, (Michel) et Brigitte, ses petits-enfants Danny, Karine, Ianik, Arianne, Jennifer et Maxime, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 19 octobre 2023 de 15h30 à 19h. Les funérailles de monsieur Champagne et de madame Tremblay seront célébrées ce même jour à 19h au même endroit.