ST-VINCENT, Céline



À Saint-Jérôme, le 1er octobre 2023, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Céline St-Vincent, épouse de M. Michel Labre.Outre son époux Michel, elle laisse dans le deuil ses beaux-fils Martin (Maryse), Marc-André (Kim) et leurs enfants, ses frères Michel (Lise), Robert (Marie) et Gaston (Jacynthe), son beau-frère Louis-Georges, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2023 de 13h à 16h au salon de la :Une cérémonie aura lieu au salon, ce même samedi, à 15h30.Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancerou à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérômeseraient appréciés.